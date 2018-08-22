На примере Меган Маркл: идеи для нюдового маникюра
После бракосочетания с принцем Гарри Меган Маркл отказалась от типичного для нее маникюра, поскольку королевским особам запрещен яркий лак для ногтей.
Теперь для Меган допустимы вариации на тему nude. Предлагаем несколько идей с нейтральными оттенками лака в стиле герцогини Сассекской.
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Маникюр Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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