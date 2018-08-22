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На примере Меган Маркл: идеи для нюдового маникюра

32 Читати новину українською
Маникюр Меган Маркл
Маникюр Меган Маркл / Коллаж: 24 Канал

После бракосочетания с принцем Гарри Меган Маркл отказалась от типичного для нее маникюра, поскольку королевским особам запрещен яркий лак для ногтей.

Теперь для Меган допустимы вариации на тему nude. Предлагаем несколько идей с нейтральными оттенками лака в стиле герцогини Сассекской.

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Маникюр Меган Маркл

 

Допис, поширений essie (@essie)

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

 

Теги: Меган Маркл LifeStyle Маникюр Красота
Источник: 24 Канал
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