На призыв Зеленского инвестировать в восстановление Донбасса откликнулся только Ярославский

Инвестиционный форум в Мариуполе удался. Зеленский впервые решился сделать то, что было немыслимо для Порошенко.

Он обозначил, что эффективные экономические реформы невозможны без установления в Украине прочного мира, социально-экономической реинтеграции Донбасса, восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом пишет портал "Дело" в материале по результатам редакционного опроса известных экспертов на тему недавнего инвестиционного форума в Мариуполе.

Издание отмечает, что одним из главных итогов форума для власти стало то, что и президент, и правительство теперь могут демонстрировать западным партнерам реальный кейс готовности хотя бы одного из самых серьезных бизнесменов финансировать возрождение Донбасса после установления мира.

Заявление Ярославского о том, что он готов инвестировать 100 млн долларов в восстановление донецкого аэропорта является сигналом о том, что в Украине есть люди, которые готовы осуществить реальное вложение денег в восстановление инфраструктуры после урегулирования конфликта,

– подчеркнул глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как сообщали СМИ, форум не ознаменовался ничем конкретным в плане заявлений инвесторов о готовности вкладывать деньги. И только владелец группы DCH Александр Ярославский публично поддержал намерения Зеленского по Донбассу, анонсировав инвестпроект строительства нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного.

"Основной вопрос этого форума – восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилось конкретное предложение к правительству Украины: я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", – сказал Ярославский.

Напомним, что после мариупольского форума на российском ток-шоу одиозного для украинцев Владимира Соловьева развернулась бурная дискуссия по поводу идеи Ярославского. Но после участия в ней президент украинского аналитического центра Александр Охрименко заверил своих собеседников в серьезности намерений бизнесмена.

"Ярославский успешный украинский бизнесмен, который готов помочь после восстановления мира на Донбассе восстанавливать аэропорт. Как видите, есть инвестор. Как можно не доверять Ярославскому? Осталась мелочь – разоружить боевиков, убрать их с территории "ДНР" и "ЛНР" – и аэропорт восстановят", – резюмировал Охрименко.