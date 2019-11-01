12:35
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      На призыв Зеленского инвестировать в восстановление Донбасса откликнулся только Ярославский

      97 Читати новину українською
      Ярославский на инвестиционном форуме в Мариуполе
      Ярославский на инвестиционном форуме в Мариуполе

      Инвестиционный форум в Мариуполе удался. Зеленский впервые решился сделать то, что было немыслимо для Порошенко.

      Он обозначил, что эффективные экономические реформы невозможны без установления в Украине прочного мира, социально-экономической реинтеграции Донбасса, восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом пишет портал "Дело" в материале по результатам редакционного опроса известных экспертов на тему недавнего инвестиционного форума в Мариуполе.

      Издание отмечает, что одним из главных итогов форума для власти стало то, что и президент, и правительство теперь могут демонстрировать западным партнерам реальный кейс готовности хотя бы одного из самых серьезных бизнесменов финансировать возрождение Донбасса после установления мира.

      Заявление Ярославского о том, что он готов инвестировать 100 млн долларов в восстановление донецкого аэропорта является сигналом о том, что в Украине есть люди, которые готовы осуществить реальное вложение денег в восстановление инфраструктуры после урегулирования конфликта,
      – подчеркнул глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Как сообщали СМИ, форум не ознаменовался ничем конкретным в плане заявлений инвесторов о готовности вкладывать деньги. И только владелец группы DCH Александр Ярославский публично поддержал намерения Зеленского по Донбассу, анонсировав инвестпроект строительства нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного.

      "Основной вопрос этого форума – восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилось конкретное предложение к правительству Украины: я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", – сказал Ярославский.

      Напомним, что после мариупольского форума на российском ток-шоу одиозного для украинцев Владимира Соловьева развернулась бурная дискуссия по поводу идеи Ярославского. Но после участия в ней президент украинского аналитического центра Александр Охрименко заверил своих собеседников в серьезности намерений бизнесмена.

      "Ярославский успешный украинский бизнесмен, который готов помочь после восстановления мира на Донбассе восстанавливать аэропорт. Как видите, есть инвестор. Как можно не доверять Ярославскому? Осталась мелочь – разоружить боевиков, убрать их с территории "ДНР" и "ЛНР" – и аэропорт восстановят", – резюмировал Охрименко.

      blog_ava
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня
      1217
      Теги: Новости Украины Финансы Донецкий аэропорт Новости Донецка Инвестиции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      сегодня , 12:00 Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      Блог Соцмережі 368
      Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      сегодня , 11:30 Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      Сергій Лещенко 153
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня , 09:15 Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      Вероніка Климська 1217
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 717
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 134
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук