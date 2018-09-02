На прощание с Захарченко пришел "Ташкент", которого уже похоронили СМИ: фото

2 сентября оккупанты и боевики Донецкая прощаются со своим вождем Александром Захарченко. На мероприятии также можно было заметить так называемого "министра доходов "ДНР" Александра Тимофеева с позывным Ташкент, который в момент смертельного для главаря бандитов митинге был рядом с ним.

В частности, "Ташкента" заметили пользователи в сети и обнародовали соответствующие фото.

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Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве. Наш "Ташкент" реально, железный. Огнеупорный #Тимофеев pic.twitter.com/MPtWaKQBIi — Necro Mancer (@666_mancer) September 2, 2018

Заметим, что на церемонию прощания с Захарченко Тимофеев пришел в камуфляже, с перевязанной головой и с другими следами последствий взрыва на теле.

Информацию о том, что попрощаться с Захарченко пришел именно "Ташкент" уже подтвердили некоторые сепаратистские СМИ и противоукраинский ресурс "Новости Донбасса".