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На прощание с Захарченко пришел "Ташкент", которого уже похоронили СМИ: фото

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Тимофеев- "Ташкент" пришел на прощание со своим давним другом Захарченко
Тимофеев- "Ташкент" пришел на прощание со своим давним другом Захарченко / Соцсети

2 сентября оккупанты и боевики Донецкая прощаются со своим вождем Александром Захарченко. На мероприятии также можно было заметить так называемого "министра доходов "ДНР" Александра Тимофеева с позывным Ташкент, который в момент смертельного для главаря бандитов митинге был рядом с ним.

В частности, "Ташкента" заметили пользователи в сети и обнародовали соответствующие фото.

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Заметим, что на церемонию прощания с Захарченко Тимофеев пришел в камуфляже, с перевязанной головой и с другими следами последствий взрыва на теле.Тимофеєв, Ташкент, Донбас, ДНР, Захарченко

Информацию о том, что попрощаться с Захарченко пришел именно "Ташкент" уже подтвердили некоторые сепаратистские СМИ и противоукраинский ресурс "Новости Донбасса".

Тимофеєв, Ташкент, Донбас, ДНР, Захарченко

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.


Что известно об Александре Тимрофеев, позывной "Ташкент"?
Возглавил так называемое "министерство доходов и сборов "ДНР" он 12 ноября 2014 года. Его связывают с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукции. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля фейковой республики. Тимофеев был близким соратником Захарченко, правда, СМИ писали, что недавно между ними возник конфликт. Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 канал
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