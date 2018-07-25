На просмотр в "Кременчуг" приехал канадский хоккеист

24 июля на просмотр в расположение вице-чемпиона Украины ХК "Кременчуг" прибыл канадский форвард Ким Камминг.

18-летний нападающий будет находиться на просмотре во время подготовки команды к новому сезону, сообщает официальный сайт "горожан".

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Камминг может стать первым канадцем в чемпионате Украины за всю его историю. Ранее он выступал в юниорских лигах Канады за "Чатем" и "Бленхем Бладес", а в прошлом сезоне играл за ХК "Арвика" во второй лиге чемпионата Швеции.

24 июля "Кременчуг" собрался на домашней арене "Айсберг" и начал подготовку к новому сезону. Клуб уже усилился форвардом Иваном Савченко и защитником Александром Дегтяревым, но потерял капитана Севастьяна Карпенко, который перешел в "Донбасс".