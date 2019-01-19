На просмотре у "Черноморца" находятся сразу 8 футболистов: известны имена

Одесский "Черноморец" просмотрит на сборах в Турции 8 потенциальных новичков.

Главный тренер "Черноморца" Ангел Червенков рассказал о футболистах, которые находятся на просмотре. Менеджер хочет усилить игру команды в атаке и поднять уровень игроков обороны.

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На просмотре у нас вратарь Овчаров, защитник Голиков. Пригласили Глеба Гупала, Евгения Морозенко, Дмитрия Гранкина и Евгения Чумака. Так что у нас есть выбор. В последние два дня к нам присоединились грузинский футболист Давид Кохия, а также Тимур Велиев. Будем принимать решения. Самое главное то, как они себя покажут,

– сказал тренер в эфире Футбол News.

Также Червенков отметил, что на сборах в Турции "Черноморец" проведет как минимум четыре контрольных матча.

После 18 туров чемпионата Украины одесситы занимают 11 место. В активе команды всего 12 очков.

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