На протест под Кабмин пригнали фуры и маршрутки: что требуют перевозчики – фото
Дальнобойщики и перевозчики утром 12 февраля устроили масштабный пикет в правительственном квартале в Киеве. Под стены Кабинета Министров они пригнали десятки фур, автобусов и маршруток. Перевозчики требуют
Фуры водители выставили вдоль дороги возле здания Кабмина, где сегодня должно состояться заседание правительства, пишет ТСН. Из-за этого на улице Институтской несколько затруднено движение. За ситуацией на пикете следят правоохранители.
Читайте также: Штрафы за неправильную парковку существенно вырастут: что ждет водителей
Перевозчики начали собираться на митинг еще утром. Они держат в руках палакати с надписями "Долой коррупцию и коррупционеров", "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений", "Чиновники не издевайтесь над автоперевозчиками" и тому подобное.
По предварительным данным, дальнобойщики выступают против установки комплексов автоматического взвешивания грузовиков в движении на важных шоссе. Такие системы призваны защищать дороги от перегруженных фур, которые разрушают покрытие дорог.
В целом перевозчики имеют 16 требований к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, которые касаются кадровой политики.
Что требуют водители фур и маршруток:
- уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия;
- нормализовать разрешения на международные перевозки;
- обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений;
- решить проблемы очередей на границе;
- отменить не правовое электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств и тому подобное.
Протест перевозчиков и дальнобойщиков под Кабмином / фото УНН