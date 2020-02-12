10:57
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      На протест под Кабмин пригнали фуры и маршрутки: что требуют перевозчики – фото

      80 Читати новину українською
      Митинг перевозчиков и дальнобойщиков под Кабмином

      Дальнобойщики и перевозчики утром 12 февраля устроили масштабный пикет в правительственном квартале в Киеве. Под стены Кабинета Министров они пригнали десятки фур, автобусов и маршруток. Перевозчики требуют

      Фуры водители выставили вдоль дороги возле здания Кабмина, где сегодня должно состояться заседание правительства, пишет ТСН. Из-за этого на улице Институтской несколько затруднено движение. За ситуацией на пикете следят правоохранители.

      Читайте также: Штрафы за неправильную парковку существенно вырастут: что ждет водителей

      Перевозчики начали собираться на митинг еще утром. Они держат в руках палакати с надписями "Долой коррупцию и коррупционеров", "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений", "Чиновники не издевайтесь над автоперевозчиками" и тому подобное.

      По предварительным данным, дальнобойщики выступают против установки комплексов автоматического взвешивания грузовиков в движении на важных шоссе. Такие системы призваны защищать дороги от перегруженных фур, которые разрушают покрытие дорог.

      В целом перевозчики имеют 16 требований к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, которые касаются кадровой политики.

      Что требуют водители фур и маршруток:

      • уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия;
      • нормализовать разрешения на международные перевозки;
      • обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений;
      • решить проблемы очередей на границе;
      • отменить не правовое электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств и тому подобное.

      Протест перевозчиков и дальнобойщиков под Кабмином / фото УНН

      Усик – Чисора: дата и место боя
      сегодня
      2260
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Криклий Кабинет Министров Украины Новости Киева Авто Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Андрей in, Андрей out. Что стоит за сменой главы президентского Офиса
      Леонід Швець 916
      сегодня , 08:40 Что может измениться после увольнения Андрея Богдана?
      Дмитро Литвин 280
      сегодня , 08:02 Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      Ірина Кошанська 1364
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      102
      сегодня , 06:40 К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
      1201
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук