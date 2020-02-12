На протест под Кабмин пригнали фуры и маршрутки: что требуют перевозчики – фото

Дальнобойщики и перевозчики утром 12 февраля устроили масштабный пикет в правительственном квартале в Киеве. Под стены Кабинета Министров они пригнали десятки фур, автобусов и маршруток. Перевозчики требуют

Фуры водители выставили вдоль дороги возле здания Кабмина, где сегодня должно состояться заседание правительства, пишет ТСН. Из-за этого на улице Институтской несколько затруднено движение. За ситуацией на пикете следят правоохранители.

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Перевозчики начали собираться на митинг еще утром. Они держат в руках палакати с надписями "Долой коррупцию и коррупционеров", "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений", "Чиновники не издевайтесь над автоперевозчиками" и тому подобное.

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против установки комплексов автоматического взвешивания грузовиков в движении на важных шоссе. Такие системы призваны защищать дороги от перегруженных фур, которые разрушают покрытие дорог.

В целом перевозчики имеют 16 требований к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, которые касаются кадровой политики.

Что требуют водители фур и маршруток:

уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия;

нормализовать разрешения на международные перевозки;

обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений;

решить проблемы очередей на границе;

отменить не правовое электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств и тому подобное.

Протест перевозчиков и дальнобойщиков под Кабмином / фото УНН