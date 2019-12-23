На пункте пропуска "Краковец – Корчова" заработал сканер для грузовиков: фото

На украинско-польском пункте пропуска "Краковец – Корчова" во Львовской области, запустили сканер для грузового транспорта и контейнеров. Отныне сканирование товаров будет происходить без личного досмотра должностными лицами таможни.

В правительстве ожидают, что благодаря этому проверка груза должна ускориться в 10 раз, сообщили в пресс-службе Кабмина.

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Это – стационарные сканирующие системы, таких в целом есть семь. Они, согласно плану, будут введены в работу до конца этого года. Это очень мощный безопасносный инструмент, который поможет нам в борьбе с контрабандой,

– подчеркнул глава Гостаможни Максим Нефедов.

По его словам, в Гостаможне планируют реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения.



На пункте пропуска "Краковец-Корчева" заработал сканер для грузовиков / Урядовий портал

25 октября правительство поручило таможне запустить стационарные сканеры на таможенных пунктах. Как обнаружили чиновники, эти сканеры таможни закупили и установили, однако их не используют из-за бюрократических препятствий, которые не дают возможности запустить сканеры.

Какие изменения запланированы в Гостаможне на 2020 год