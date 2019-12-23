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      На пункте пропуска "Краковец – Корчова" заработал сканер для грузовиков: фото

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      На пункте пропуска "Краковец" отныне работает сканер для грузовиков / kmu.gov.ua

      На украинско-польском пункте пропуска "Краковец – Корчова" во Львовской области, запустили сканер для грузового транспорта и контейнеров. Отныне сканирование товаров будет происходить без личного досмотра должностными лицами таможни.

      В правительстве ожидают, что благодаря этому проверка груза должна ускориться в 10 раз, сообщили в пресс-службе Кабмина.

      Читайте также: Скандал на Львовской таможне: чиновников подозревают в махинациях на миллионы гривен

      Это – стационарные сканирующие системы, таких в целом есть семь. Они, согласно плану, будут введены в работу до конца этого года. Это очень мощный безопасносный инструмент, который поможет нам в борьбе с контрабандой,
      – подчеркнул глава Гостаможни Максим Нефедов.

      По его словам, в Гостаможне планируют реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения.

      пункт пропуску система зважування
      На пункте пропуска "Краковец-Корчева" заработал сканер для грузовиков / Урядовий портал

      25 октября правительство поручило таможне запустить стационарные сканеры на таможенных пунктах. Как обнаружили чиновники, эти сканеры таможни закупили и установили, однако их не используют из-за бюрократических препятствий, которые не дают возможности запустить сканеры.

      Какие изменения запланированы в Гостаможне на 2020 год

      • пересмотр системы управления рисками;
      • открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;
      • запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;
      • открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;
      • внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;
      • Гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Львова Транспорт Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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