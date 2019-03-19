На пути к Zero Waste: бизнес и общественность объединились для запуска информационной кампании

"Мир без отходов" – глобальная стратегия Компании Кока-Кола – стартует в Украине с информационной кампании.

Главными героями являются забавные Робот Зеро, Русалка Марина, Голубь Роберт, Паучиха Полина и Червь Леонид. История родилась в рамках совместного проекта с Klitschko Foundation при поддержке гранта Фонда Кока-Кола.

В прошлом году компания "Кока-Кола" объявила о своей амбициозной стратегии "Мир без отходов". Цель инициативы – стать к 2030 году компанией, которая собирает и отдает на вторичную переработку столько же упаковки сколько выпускает – 100%.

Сейчас, для того, чтобы достичь поставленной цели, "Кока-Кола" работает над разработками дизайна чтобы к 2030 году создать упаковку на 50% из перерабатываемых материалов.

В свою очередь, украинскими проектами глобальной стратегии Компании Кока-Кола "Мир без отходов" является:

Zero Waste School от Klitschko Foundation;

Zero Waste Верховина от общественной организации "Украина без мусора";

"Поселение ZERO отходов", реализуемое неправительственной организацией Закарпатская областная организация Всеукраинской экологической лиги;

"Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов в г. Вышгород", который воплощается "Кока-Кола Бевериджиз Украина" и 4-мя другими компаниями под эгидой Украинской Упаковочно-экологической коалиции (УкрУЕК).

"Компания "Кока-Кола Украина" прилагает все усилия к реализации глобальной стратегии "Мир без отходов". Только в сотрудничестве с партнерами, которые помогают реализовывать в Украине проекты по ответственному управлению отходами, мы с каждым днем все больше приближаемся к цели и делаем мир чище", – отметил генеральный директор Компании "Кока-Кола Украина" Камран Искандаров.

Изменение поведения начинается с образования. А потому Klitschko Foundation в рамках проекта Zero Waste School первым использовал новую айдентику информационной кампании с пятью забавными героями, которые призывают и вдохновляют строить мир без отходов. Айдентику разработала украинская иллюстратор Анна Сарвира, а блогер Татуся Бо написала поучительные истории с участием этих пяти героев.

"Мы инициировали информационную кампанию, чтобы начать экологические изменения в школах, ведь здесь зарождается будущая культура общества, формируются модели поведения, которые будут определять дальнейшую ее жизнь. В прошлом году 50 школ Украины начали сортировать отходы и воплотили образовательные проекты в своих общинах, чтобы передать знания другим. Мы надеемся, эта новая айдентика и ее симпатичные герои помогут участникам проекта Zero Waste School вдохновлять других идеями раздельного сбора и переработки отходов и привлекать больше людей к этому", – отметила директор Klitschko Foundation Алина Носенко.

Презентация информационной кампании состоялась 14 марта в Киеве, в только что открытом "Хабе на Владимирской, 43". Кроме знакомства с экологическими инициативами, поддержанными Кока-Кола и их планами на будущее, участники получили много интересного опыта обращения с отходами: прошли через "Сортировочный лабиринт", компостировали органические отходы и попробовали себя в upcycling, познакомились с "эко-шпаргалкой" и прошли "эко-экзамен".