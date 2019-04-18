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      На работу "Приватбанка" не повлияет отмена его национализации

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      На работу "Приватбанка" не повлияет решение суда об отмене национализации банка
      На работу "Приватбанка" не повлияет решение суда об отмене национализации банка / Getty Images

      Решение суда о незаконности национализации "Приватбанка" не повлияет на работу самого финансового учреждения. Это решение суда еще не вступило в силу, а сам банк не является ни ответчиком, ни участником этого процесса.

      "Можем только отметить свою позицию, учитывая ситуацию. И она выглядит довольно оптимистичной – банк при любых условиях продолжит свою стабильную работу, как это и было всегда, все 27 лет существования банка", – заверила представитель пресс-службы "Приватбанка" Инна Музычук.

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      Она также рассказала об успехах банка. Так, за первые 3 месяца 2019 года "Приватбанк" получил 7 миллиардов гривен чистой прибыли. А в 2018 году "Приватбанк" стал самым эффективным банком страны.

      18 апреля стало известно, что Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      В суде объяснили свое решение тем, что ответчики не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

      Национальный банк и Министерство финансов Украины уже заявили, что планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

      Кстати, все трое судей, которые отменили национализацию "Приватбанка", оказались недобросовестными. Это судья Игорь Качур и судьи Владимир Келеберда и Виталий Амельохин.

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      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Все, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы, экономики в целом и сохранить деньги вкладчиков банка. Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.

      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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      Теги: Приватбанк Новости Украины Новости политики Деньги Банки
      Источник: 24 канал
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