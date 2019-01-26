На Раховщине тело погибшего под лавиной туриста пока не ищут: спасатели назвали причину

Из-за непогоды и лавинной опасности спасатели отложили поиски тела туриста, скончавшегося 25 января у горы Стог в Раховском районе. Поиски продолжат после того, как погодные условия улучшатся.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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24 канал писал, что на Раховщине на Закарпатье 25 января возле горы Стог сошла снежная лавина. Она накрыла троих туристов. Двум удалось выбраться из снежной ловушки, один погиб.

"В связи с погодными условиями и лавинной опасностью было отложено поиски тела туриста, который погиб 25 января возле горы Стог в Раховском районе, до улучшения погодных условий", – говорится в сообщении.

Как спастись во время схода снежной лавины:– нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и т.д.) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;



– в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;



– услышав шум лавины, нужно найти тайник. Лучшее место – за скалой или деревом, и там лечь на землю;



– защитить голову руками, сгруппироваться, прижав колени к животу, и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;



– когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежный ком.