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      На Раховщине тело погибшего под лавиной туриста пока не ищут: спасатели назвали причину

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      Спасатели из-за непогоды отложили поиски туриста, погибшего под лавиной
      Спасатели из-за непогоды отложили поиски туриста, погибшего под лавиной / Фото из открытых источников

      Из-за непогоды и лавинной опасности спасатели отложили поиски тела туриста, скончавшегося 25 января у горы Стог в Раховском районе. Поиски продолжат после того, как погодные условия улучшатся.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      24 канал писал, что на Раховщине на Закарпатье 25 января возле горы Стог сошла снежная лавина. Она накрыла троих туристов. Двум удалось выбраться из снежной ловушки, один погиб.

      "В связи с погодными условиями и лавинной опасностью было отложено поиски тела туриста, который погиб 25 января возле горы Стог в Раховском районе, до улучшения погодных условий", – говорится в сообщении.

      Как спастись во время схода снежной лавины:– нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и т.д.) это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

      – в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;

      услышав шум лавины, нужно найти тайник. Лучшее место за скалой или деревом, и там лечь на землю;

      защитить голову руками, сгруппироваться, прижав колени к животу, и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;

      когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежный ком.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы Карпаты ГСЧС Новости Закарпатья Новости политики
      Источник: 24 Канал
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