На ранении жизнь не заканчивается, – ветераны войны на Донбассе соревнуются по кроссфиту
Сильные духом и мышцами соревнуются в Сумах. Город впервые принимает игры Героев "Сила нации". Это соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО, которые потеряли конечности. Участники съехались из разных городов Украины.
Зал встречает настоящих Героев – участников ежегодных соревнований среди ветеранов АТО – стоя и аплодисментами. В этом году их 18. Каждый был ранен на войне.
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Участников соревнований ждет дистанция с различными упражнениями. Качание пресса, поднятие гири, штанга. Без подготовки – никак, говорит ветеран АТО Александр Бабченко, демобилизованный разведчик. "Эти упражнения рассчитаны на все группы мышц. Не проходит все в одном темпе, как бег, например. Побежал и все. Меняется темп, меняются руки, ноги, спина", – рассказал Александр.
Одно из самых сложных упражнений – ручной велосипед.
Среди болельщиков – их жены и побратимы.
Некоторые, даже здоровые, опускают руки и не смотрят в будущее. Я думаю, что наши ребята-добровольцы являются примером для многих людей,
– заверила Ольга Горбенко, болельщица, жена Анатолия.
У каждого из участников "Силы нации" своя история. 45-летний учитель физкультуры Владимир Донос из Гадяча сегодня шутит, что его ногу украли, когда спал. В 2014 году пять дней раненый солдат-санитар пролежал в лесу. Пережил 17 дней издевательств в плену. А сейчас на соревнованиях бросает вызов другим.
Это не для меня важно. Это важно для тех ребят, которые с ранениями вернулись. Не для себя, для них, чтобы они видели, что на ранении жизнь не заканчивается,
– подчеркнул ветеран АТО, участник соревнований Владимир Донос.
Соревнования посвятили Дане Дидику, 15-летнему активисту, который стал жертвой теракта во время Марша Единства в Харькове в 2015 году.
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