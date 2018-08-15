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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На реке Нил утонула лодка со школьниками: по меньшей мере 22 ребенка погибли

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На реке Нил утонула лодка со школьниками
На реке Нил утонула лодка со школьниками / glavcom.ua

Во вторник, 14 августа, в Судане утонула лодка, перевозившая около 40 учащихся в школу. По меньшей мере 22 школьника и одна взрослая женщина погибли в реке Нил.

Об этом сообщил сайт Sky News.

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Один из свидетелей заявил, что по крайней мере девять детей выжили.

Пока основной версией аварии является неисправность двигателя на полпути из-за сильного шторма. Также сообщается, что небольшая лодка была перегружена, кроме людей, около 30 мешками картошки и 10 мешками зерна.

Силы гражданской обороны продолжают искать в воде пропавших без вести детей.

​Та річці Ніл потонув човен зі школярами
На реке Нил утонула лодка со школьниками

Занятия в столице были приостановлены до 25 августа из-за сильных дождей на улицах затопления города Хартума

Отметим, что в Судане сейчас период сильных дождей, что вызывает переполнение реки Нил и его притоков. Органы содействия Организации Объединенных Наций регулярно предупреждают о наводнениях в это время. Однако, стоит добавить, что это важный транспортный маршрут для товаров и людей в большой части северо-восточной Африки.

К слову, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 39 человек.

Теги: Жертвы Водный транспорт Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Судан
Источник: 24 канал
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