На ремонте порта в Одессе чиновники присвоили себе 55 миллионов гривен

В Администрации морских портов Украины обнаружили масштабную коррупцию. Чиновники растратили бюджетные деньги, а один из причалов остается не отремонтированным.

По предварительным данным следствия, на ремонте причала в Одессе стоимостью в 1 миллиард присвоили 55 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Схема работала следующим образом: подрядчики, с согласия чиновников отмечали завышенные цены на стройматериалы.

Далее заключались фиктивные договоры, а деньги переводились "липовым" фирмам. Однако работы по реконструкции причала порта фактически не выполнены.

Из офиса порта изъяли документы, подтверждающие существование сделки. Продолжается досудебное следствие и обыски.

Подрядчики указывали завышенные цены на стройматериалы / фото: gp.gov.ua