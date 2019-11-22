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      На ремонте порта в Одессе чиновники присвоили себе 55 миллионов гривен

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      В Одесском порту обнаружили коррупционную схему / gp.gov.ua

      В Администрации морских портов Украины обнаружили масштабную коррупцию. Чиновники растратили бюджетные деньги, а один из причалов остается не отремонтированным.

      По предварительным данным следствия, на ремонте причала в Одессе стоимостью в 1 миллиард присвоили 55 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      К слову: Силовики проводят обыски в горсовете Одессы

      Схема работала следующим образом: подрядчики, с согласия чиновников отмечали завышенные цены на стройматериалы.

      Далее заключались фиктивные договоры, а деньги переводились "липовым" фирмам. Однако работы по реконструкции причала порта фактически не выполнены.

      Из офиса порта изъяли документы, подтверждающие существование сделки. Продолжается досудебное следствие и обыски.

      Подрядчики указывали завышенные цены на стройматериалы / фото: gp.gov.ua

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      сегодня
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Новости Одессы СБУ
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