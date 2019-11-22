На ремонте порта в Одессе чиновники присвоили себе 55 миллионов гривен
В Администрации морских портов Украины обнаружили масштабную коррупцию. Чиновники растратили бюджетные деньги, а один из причалов остается не отремонтированным.
По предварительным данным следствия, на ремонте причала в Одессе стоимостью в 1 миллиард присвоили 55 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
К слову: Силовики проводят обыски в горсовете Одессы
Схема работала следующим образом: подрядчики, с согласия чиновников отмечали завышенные цены на стройматериалы.
Далее заключались фиктивные договоры, а деньги переводились "липовым" фирмам. Однако работы по реконструкции причала порта фактически не выполнены.
Из офиса порта изъяли документы, подтверждающие существование сделки. Продолжается досудебное следствие и обыски.
Подрядчики указывали завышенные цены на стройматериалы / фото: gp.gov.ua
Выбор редакции
-
Правительство готово к любому развитию событий, – Гончарук о "Приватбанке" и Коломойскомсегодня , 15:56
-
Водолазы эвакуировали моряков с танкера вблизи Одессы: драматические фото и видеосегодня , 14:45
-
ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООСсегодня , 14:28