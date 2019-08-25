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      На родине автора Гимна Украины царит русская речь

      1856
      Языковой вопрос
      Языковой вопрос / Фото из открытых источников

      Борисполь – замечательный город со можеством всяческих достопримечательностей. Но многие местные жители не знают, что именно здесь родился Павел Чубинский – автор слов Гимна Украины.

      И еще вот какая нездача: в городе практически нет людей, которые разговаривают на чистом украинском языке.

      Читайте также: Почему мир не хотел признавать независимость Украины: заявление Кравчука

      В Борисполе практически везде царит суржик. Нельзя сказать, что люди совсем необразованные, но не хватает колорита чистой украинской речи. Можно услышать хороший русский разговор или легкое подобие английского. Но вот с носителями украинского языка – большая загвоздка. В магазинах продавцы и кассиры общаются вежливо, в небольших заведениях можно встретить интеллигентных людей… Но, в то же время, всюду царит псевдо-украинская речь.

      В преддверии Дня Независимости хотелось обратить внимание, что местному населению практически безразличны как политические события в стране, так и языковые нюансы. С пониманием необходимости разговаривать на чистом украинском есть большие сложности. Вопрос даже не в вульгаризации речи, а в том, что старики и среднее поколение привыкли не особо утруждать себя языковыми дебрями. Потому даже в государственных учреждениях звучит русская речь. Люди знают украинский, но стесняются на нем разговаривать. И непонятно, если честно, что нужно делать, чтобы заинтересовать местное население разговаривать на украинском?

      К теме: КГБ, коммунисты и первые политические шаги: как Украина шла к Независимости

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      Автор: Блог Соцсети, Артем Шаронов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации языковый вопрос Новости Борисполя
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