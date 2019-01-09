На Ровенщине от кори умер мужчина

На Ровенщине 6 января 2019 из-за осложнения от кори умер 49-летний мужчина, проживавший в г. Квасилов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Ровенский лабораторный центр МОЗ Украины.

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Отмечается, что мужчина заболел корью 19 декабря. За медицинской помощью обратился через 5 дней – 24 декабря и был госпитализирован в инфекционное отделение Ровенской центральной районной больницы.



Мужчина умер 6 января

"В связи с тяжелым течением заболевания 27 декабря мучину перевели в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Мужчину спасти не удалось, 6 января он скончался. Диагноз: отек головного мозга, коревой энцефалит, корь (тяжелая форма) лабораторно подтвержден", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина не был привит против кори.

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