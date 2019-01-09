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      На Ровенщине от кори умер мужчина

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      В Ровенской области зафиксирована смерть от кори
      В Ровенской области зафиксирована смерть от кори / Фото из соцсетей

      На Ровенщине 6 января 2019 из-за осложнения от кори умер 49-летний мужчина, проживавший в г. Квасилов.

      Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Ровенский лабораторный центр МОЗ Украины.

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      Отмечается, что мужчина заболел корью 19 декабря. За медицинской помощью обратился через 5 дней – 24 декабря и был госпитализирован в инфекционное отделение Ровенской центральной районной больницы.

      Смерть від кору
      Мужчина умер 6 января

      "В связи с тяжелым течением заболевания 27 декабря мучину перевели в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Мужчину спасти не удалось, 6 января он скончался. Диагноз: отек головного мозга, коревой энцефалит, корь (тяжелая форма) лабораторно подтвержден", – говорится в сообщении.

      В ведомстве отметили, что мужчина не был привит против кори.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Ровно Корь
      Источник: 24 Канал
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