На Ровненщине нашли останки женщины, которая жила 6 тысяч лет назад: что удивило археологов

Скелет женщины обнаружили на территории древнерусского городища, где когда-то было поселение людей. Останкам человека, который нашли в поселке Гоща, ориентировочно шесть тысяч лет.

На останки ученые наткнулись совершенно случайно. Кости были закопаны на глубине 50 сантиметров. Ученые определили пол по изгибу челюсти и тазовым костям.

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Сотрудник Ровненского музея Виталий Тимощук вспомнил, что они снимали слой за слоем, как вдруг наткнулись на кости. Сначала они нашли череп и ребро, а дальше и весь скелет.

Археологи убеждены, что этот человек был похоронен во время ритуала. Об этом свидетельствует расположение костей. Ведь тысячи лет назад людей хоронили возле поселений, разжигали костер, а когда он выгорал, на его место клали умершего.

Это так называемые скорченики. То есть человек лежал в позе эмбриона. Рука, нога и галиностопы остались неразрушенными,

– объяснил руководитель археологической экспедиции Алексей Войтюк.



Археологи убеждены, что этот человек был похоронен во время ритуала

Больше всего ученых удивил и поразил череп женщины. Как отметил Войтюк, у современных людей затылок прямее, а в случае этой женщины – вытянутый. Он предположил, что это могли сделать искусственно, чтобы приблизить себя к богам. Череп деформировали с детства, накладывая на него жгуты, после них он начинал расти по-другому.



На останки ученые наткнулись совершенно случайно

Раскопки на этом месте продолжаются уже второй год. В прошлом году археологи откопали жилье бронзового века и хозяйственные ямы. Нашли остатки керамики. После детального изучения, найденные артефакты передадут в Ровенский краеведческий музей.