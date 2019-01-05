На Рождество экзарх Вселенского патриархата проведет богослужение в Андреевской церкви

7 января в 9:30 состоится Рождественское богослужение в Андреевской церкви, которое возглавит экзарх Вселенского патриарха епископ Иларион.

Об этом сообщили в Православной церкви Украины.

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Это первое богослужение в Ставропигии – представительстве Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) Томоса об автокефалии,

– говорится в сообщении.

Возглавит праздничную литургию экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине епископ Иларион (Рудник).

Также, после богослужения епископ расскажет журналистам как в дальнейшем будут происходить службы в Киевской Ставропигии и как будет организован в ней труд.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.



13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, экзархи Вселенского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви.