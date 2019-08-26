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      На сайтах мониторинга радиации Россия – черная дыра, – физик о взрыве под Архангельском

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      Взрыв и радиация в России
      Взрыв и радиация в России / Иллюстративное фото

      Уровень радиации в российском Неноксе, где произошел взрыв на военном полигоне, сейчас нормальный. При этом нормальным он стал фактически сразу: то есть "радиоактивное облако" двинулось с места и куда-то направилась.

      Учитывая всю ситуацию, следует скептически относиться к информации, утечка может быть опасной для людей или даже целого мира. Так считает российский физик Ирина Шрайбер. Впрочем, ученая поделилась и своими опасениями в интервью BBC.

      Актуально: Взрыв и радиация под Архангельском: в России заговорили о составе радиоактивного облака

      Шрайбер говорит: ее беспокоит в этой ситуации то, что официальной информации не было или же она очень быстро убиралась.

      Кроме того, подозрительным является отключение станций измерения радиации. Еще одно: когда мы смотрим на европейские сайты мониторинга, и Россия там – это черная дыра. То есть на границе мы что-то видим, а дальше – уже нет. И это заставляет задуматься: а зачем все это прячется, когда можно было бы эту информацию предоставить?
      – отмечает специалист.

      Шрайбер отмечает, что понимает: при военных испытаниях информация не может быть открыта. Впрочем, именно поведение всех людей, которые заинтересованы в успокоении ситуации, больше нагоняет панику, чем утихомиривает людей.

      Кроме того, физик выдвинула предположение: взрыв мог произойти под водой. На это указывает ряд фактов: в частности, – нормализация радиационного фона.

      Интересно: У врача из Архангельска обнаружили радионуклид: физик возразила, что причина – в заморских крабах

      "Думаю, что все это произошло под водой. Судя по всему, что я слышу о состоянии пациентов и результатов замеров воздуха в Архангельской области. Пациенты пострадали сильно, а высокого уровня радиации нет. Повышение фона было, но все-таки не очень большое. И это счастье. Потому что вода - омывающая среда", - добавила ученая.

      Внимание! Ученые из Норвегии говорят: вероятно, под Архангельском случились не один, а два взрыва. Именно второй взрыв, вероятнее всего, стал возможным источником утечки радиации. Его удалось зафиксировать только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, однако не сейсмическими мониторами.

      Последние же фиксируют движение земли. Поскольку они не сработали, это может свидетельствовать о том, что взрыв произошел на крылатой ракете, которая работает на радиоактивном топливе.

      Что известно о взрыве и утечке радиации под Архангельском?

      Взрыв на военном полигоне в российском поселке Неноксе произошел 8 августа. После него в соседнем городке Северодвинске подскочил уровень радиации. В Росгидрометцентре говорят: речь идет о превышении в 16 раз.

      В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Среди пострадавших есть люди, получившие радиационное облучение.

      Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части. Полигон в поселке Неноксе, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Ядерная безопасность Взрыв Взрыв в Архангельске и радиация
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