06:20
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      На сайте поиска работы появилась забавная вакансия отпугивателя голубей

      - Читати новину українською

      На OLX недавно опубликовали объявление о работе отпугивателем голубей. Зарплата указана 5-10 тысяч гривен, а среди обязанностей – следить, чтобы птицы не пачкали машины.

      Работодатель – это компания с Автовыкупа, пишет newsyou.info. Вероятно, необходимость в таком новом сотруднике возникла из-за засилья птиц, которые вредят бизнесу, загрязняя машины.

      Мир животных: На Львовщине спасли бобров, которые упали в колодец

      Эта вакансия на сайте поиска работы уже не доступна. Остается предположить, что рабочего на нее уже нашли.


      Описание вакансии на OLX / скриншот newsyou.info

      Выборы президента США: популярный кандидат неожиданно решил снять свою кандидатуру
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1 марта , 23:53 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      1 марта , 22:30 Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусом
      Ірина Вихрущ
      1 марта , 22:00 Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели
      Блоги тижня
      1 марта , 20:00 Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
      Северин Трач
      1 марта , 19:30 Почему Аваков до сих пор на должности и серьезные изменения в трудовом кодексе – видео недели
      Марія Лелека
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук