На сайте поиска работы появилась забавная вакансия отпугивателя голубей

На OLX недавно опубликовали объявление о работе отпугивателем голубей. Зарплата указана 5-10 тысяч гривен, а среди обязанностей – следить, чтобы птицы не пачкали машины.

Работодатель – это компания с Автовыкупа, пишет newsyou.info. Вероятно, необходимость в таком новом сотруднике возникла из-за засилья птиц, которые вредят бизнесу, загрязняя машины. Мир животных: На Львовщине спасли бобров, которые упали в колодец Эта вакансия на сайте поиска работы уже не доступна. Остается предположить, что рабочего на нее уже нашли.

Описание вакансии на OLX / скриншот newsyou.info