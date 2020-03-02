На сайте поиска работы появилась забавная вакансия отпугивателя голубей
На OLX недавно опубликовали объявление о работе отпугивателем голубей. Зарплата указана 5-10 тысяч гривен, а среди обязанностей – следить, чтобы птицы не пачкали машины.
Работодатель – это компания с Автовыкупа, пишет newsyou.info. Вероятно, необходимость в таком новом сотруднике возникла из-за засилья птиц, которые вредят бизнесу, загрязняя машины.
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Эта вакансия на сайте поиска работы уже не доступна. Остается предположить, что рабочего на нее уже нашли.
Описание вакансии на OLX / скриншот newsyou.info
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