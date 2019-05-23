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      Петиция за отставку Зеленского появилась на сайте президента: уже собрано 25 тысяч голосов

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      Петиция об отставке Зеленского - петиция за отставку набрала 25 тысячи голосов
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      По состоянию на 15 час петиция уже собрала более 25 тысяч подписей из необходимых 25. Автор отмечает, что голосование за Владимира Зеленского было протестным, а он на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей.

      Автором петиции является Максим Безрук. Он отметил, что первые заявления и действия Зеленского в должности гаранта - разочаровывают.

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      Как говорится в петиции, пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Зеленский начал приписывать народной воле собственные прихоти.

      Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины,
      – написано в тексте петиции.

       


      Скриншот петиции об отставке Зеленского

      Отметим, что для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня. Стоит отметить, что Владимир Зеленский на посту Президента Украины лишь 4 день.

      Смотрите видео: ключевые моменты инаугурации Зеленского

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Президент Украины
      Источник: 24 канал
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