На саммите G7 произошли столкновения: полиция пустила слезоточивый газ и задержала 68 человек

В городке Байонна 24 августа, возле Биаррица, где проходит саммит G7, состоялись протесты. Демонстранты бросали камни в силовиков, а те отвечали слезоточивым газом и водометами.

В результате столкновений правоохранители задержали 68 человек, 38 из них взяли под стражу, сообщает Deutsche Welle.

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В то же время другие протесты в соседних городах прошли спокойно. В частности, протестная акция в городах Андай и Ирун с обеих сторон французско-испанской границы была мирной. По словам организаторов, в ней приняли участие 15 тысяч человек. Полиция сообщила о 9 тысячах участников.



Протесты против саммита

Французские власти ограничили доступ к Биаррица, где проходит саммит G7. На время его проведения в город могут попасть только местные жители и рабочие, которые там работают. Также в город отправили около 13 200 полицейских и жандармов и нескольких прокуроров для охраны правопорядка.

Организаторы мирной акции в Анда сообщили, что, учитывая большое количество полиции решили отменить запланированные на воскресенье акции протеста в семи районах вблизи Биаррица.

В акциях протеста участвовали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".

Что такое саммит G7 и почему там нет России?Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Сформировалась "Большая семерка" в 1976 году.



В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии.



Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 + 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 году из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи, отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.