18:47
25 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      На саммите G7 произошли столкновения: полиция пустила слезоточивый газ и задержала 68 человек

      86 Читати новину українською
      Схватки из-за саммита G7
      Схватки из-за саммита G7 / www.dw.com

      В городке Байонна 24 августа, возле Биаррица, где проходит саммит G7, состоялись протесты. Демонстранты бросали камни в силовиков, а те отвечали слезоточивым газом и водометами.

      В результате столкновений правоохранители задержали 68 человек, 38 из них взяли под стражу, сообщает Deutsche Welle.

      Читайте также: Лидеры G7 достигли согласия относительно вероятного участия России

      В то же время другие протесты в соседних городах прошли спокойно. В частности, протестная акция в городах Андай и Ирун с обеих сторон французско-испанской границы была мирной. По словам организаторов, в ней приняли участие 15 тысяч человек. Полиция сообщила о 9 тысячах участников.

      протести g7
      Протесты против саммита

      Французские власти ограничили доступ к Биаррица, где проходит саммит G7. На время его проведения в город могут попасть только местные жители и рабочие, которые там работают. Также в город отправили около 13 200 полицейских и жандармов и нескольких прокуроров для охраны правопорядка.

      Организаторы мирной акции в Анда сообщили, что, учитывая большое количество полиции решили отменить запланированные на воскресенье акции протеста в семи районах вблизи Биаррица.

      В акциях протеста участвовали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".

      Что такое саммит G7 и почему там нет России?Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Сформировалась "Большая семерка" в 1976 году.

      В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии.

      Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 + 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 году из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи, отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.

      blog_ava
      "Танцы со звездами 2019": с какими партнерами знаменитости выйдут на паркет
      сегодня
      1509
      Теги: Саммит G7 Протесты Новости Франции
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      сегодня , 17:00 "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      Тетяна Мартинюк 169
      Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии
      сегодня , 16:00 Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии
      Злой Одессит 1296
      Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      сегодня , 14:00 Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      Віталій Дейнега 177
      Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      сегодня , 12:00 Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      Павло Казарін 499
      Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      сегодня , 12:00 Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      Леонід Петров 823
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук