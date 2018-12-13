На самом ли деле согревает алкоголь зимой: ответ Минздрава

Некоторые люди считают, что алкоголь, к примеру, бокал теплого глинтвейна, может согреть тело в мороз. Но на самом ли деле такие напитки помогут организму?

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво, говорится в сообщении в Facebook.

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Алкогольные напитки, не важно какие именно, расширяют кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Но в это время теряют тепло внутренние органы тела.

Опасность заключается в том, что тело очень быстро теряет тепло с поверхности кожи, поэтому общая температура тела снижается.

В Минздраве отмечают, что совмещать алкоголь и низкие температуры на улице очень опасно. Особенно осторожными нужно быть людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Употребление алкоголя, независимо от количества, плохо влияет на организм и приводит к ряду болезней.

Как вести себя в морозную погоду:

не употребляйте алкоголь и не курите; не выходите из дома голодным, если замерзли – съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости; откажитесь от тесной обуви; выбирайте несколько слоев одежды; защитите открытые участки кожи от холода с помощью перчаток, шапки, шарфа и поднятого воротника; чтобы согреться – двигайтесь, но избегайте переутомления (так тело быстрее теряет тепло); ​каждые полчаса или каждый час заходите в теплое помещение.

Избегайте контакта с металлом, чтобы уберечься от контактного обморожения. Минздрав советует быть осторожными тем, кто работает с бензином или при минусовой температуре.



Не употребляйте алкоголь на улице зимой

Постоянно следите за прогнозом погоды, если нет потребности – не выходите из дома, если температура воздуха ниже -10. Также при таких условиях избегайте путешествий на дальние расстояния, следите, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.

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