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      На самом ли деле согревает алкоголь зимой: ответ Минздрава

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      На самом ли деле согревает алкоголь зимой
      На самом ли деле согревает алкоголь зимой / spielbudenplatz.eu

      Некоторые люди считают, что алкоголь, к примеру, бокал теплого глинтвейна, может согреть тело в мороз. Но на самом ли деле такие напитки помогут организму?

      Министерство здравоохранения Украины отмечает, что ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво, говорится в сообщении в Facebook.

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      Алкогольные напитки, не важно какие именно, расширяют кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Но в это время теряют тепло внутренние органы тела.

      Опасность заключается в том, что тело очень быстро теряет тепло с поверхности кожи, поэтому общая температура тела снижается.

      via GIPHY

      В Минздраве отмечают, что совмещать алкоголь и низкие температуры на улице очень опасно. Особенно осторожными нужно быть людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Употребление алкоголя, независимо от количества, плохо влияет на организм и приводит к ряду болезней.

      Как вести себя в морозную погоду:

      1. не употребляйте алкоголь и не курите;
      2. не выходите из дома голодным, если замерзли – съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости;
      3. откажитесь от тесной обуви;
      4. выбирайте несколько слоев одежды;
      5. защитите открытые участки кожи от холода с помощью перчаток, шапки, шарфа и поднятого воротника;
      6. чтобы согреться – двигайтесь, но избегайте переутомления (так тело быстрее теряет тепло);
      7. ​каждые полчаса или каждый час заходите в теплое помещение.

      Избегайте контакта с металлом, чтобы уберечься от контактного обморожения. Минздрав советует быть осторожными тем, кто работает с бензином или при минусовой температуре.

      Не вживайте алкоголь на вулиці взимку
      Не употребляйте алкоголь на улице зимой

      Постоянно следите за прогнозом погоды, если нет потребности – не выходите из дома, если температура воздуха ниже -10. Также при таких условиях избегайте путешествий на дальние расстояния, следите, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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