На Сатурне нашли следы сложной органики: о чем это свидетельствует
Ученые проанализировали данные, собранные зондом Cassini, которые указывают на присутствие сложных органических молекул под ледяной корой спутника Сатурна – Энцелада.
Об этом сообщает Naked Science.
Подледный океан Энцелада, который размещен под корой Энцелады, выбрасывает мощные гейзеры воды, и ее застывшие частицы удалось собрать зонду Cassini. Именно в этих частицах ученые разглядели сложные и крупные органические молекулы.
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Поэтому вероятно, что в этом океане может быть жизнь – по крайней мере в форме простых организмов, напоминающих земные микробы-метаногены. В составе гейзеров обнаружили молекулярный водород и углекислый газ, а также простые (до 50 атомных единиц массы) органические молекулы. Все эти вещества могут быть связаны с биологическими процессами в океане Энцелада.
Однако, эта находка еще не доказывает на 100% наличие здесь жизни: такие вещества вполне могли образоваться и абиогенным путем в гидротермальных источниках возле дна океана.
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