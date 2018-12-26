На сегодня ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе, – советник Порошенко

Вооруженные силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе, заявил советник президента государства Юрий Бирюков.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", – сказал Бирюков в эфире телеканала "Прямой".

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Стоит заметить, что время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий, чтобы лишить российские оккупационные силы возможности осуществлять обстрелы. В штабе Операций Объединенных сил отчитывались, что во время таких событий украинские бойцы не нарушали минских соглашений.

Что такое "серая зона" на Донбассе?

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе есть территории, подконтрольные и неподконтрольные Украине, а есть загадочная "серая зона". Понятие "серая зона" в Украине появилось в 2014 году, после того как были подписаны минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.