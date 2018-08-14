На севере Италии в Генуе обвалился автомобильный мост: фото и видео
В итальянском городе Генуя, на севере Италии, во вторник 14 августа частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера.
Об этом сообщает Mirror.
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Информации о пострадавших пока итальянские СМИ не предоставляют, но учитывая масштабы разрушения, мост мог обрушиться вместе с автомобилями.
Сейчас на месте работают экстренные службы.
На севере Италии обрушился мост
Видео последствий обрушения моста на севере Италии в городе Генуя
Источник: 24 Канал
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