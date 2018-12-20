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      На севере Крыма зафиксировали большое скопление российской военной техники: что об этом известно

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      На севере Крыму заметили передвижение российской военной техники: детали (иллюстративное фото)
      На севере Крыму заметили передвижение российской военной техники: детали (иллюстративное фото) / Соцсети

      На востоке Крыма российские оккупанты перемещают военную технику. Так, накануне вблизи поселка Первомайское можно было заметить колонну, в составе которой находились грузовики, БТРы, артиллерийские установки и даже полевая кухня – все это двигалось в сторону Армянска.

      Как пишет ресурс "Крым. Реалии", движение военной техники на некоторое время было приостановлено, поскольку на трассе Симферополь – Армянск перевернулся грузовик "Урал".

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      Судя по видео, которое появилось в сети, автомобиль перевернулся в кювет и возле места ДТП остановились еще три военных грузовых автомобиля – два "Урала" и КамАЗ. Также на месте работали медики и сотрудники военной автоиспекции.

      В пресс-службе Черноморского флота России отмечали, что авария произошла из-за гололеда на дороге. Также здесь сообщили, что никто в результате не пострадал.

      ДТП с участием военной техники в Крыму: смотрите видео

      К слову, ситуацию уже прокомментировал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

      "Я могу лишь подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но пока комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий", – подчеркнул он.

      Напомним, ранее оккупанты перебросили в Крым более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2. Такие действия они аргументировали окончанием ремонтных работ в аэропорту "Бельбек" в Севастополе.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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