На севере Одесской области насыпало 30 сантиметров снега

Украину постепенно охватывает зима. Похолодание ожидают, в частности, в столице – до шести градусов ниже нуля. Впрочем, синоптики обещают сухую и даже солнечную погоду. Снег выпадет не раньше конца недели. Запад страны тем временем уже засыпало снегом со вторника, 20 ноября, а в среду ночью – север Одесской области.

Больше всего осадков в Подольске. Там снегопад длился аж 12 часов, и как следствие – толщина снега местами достигает 30 сантиметров.

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Чтобы автомобили хоть как-то могли проехать, коммунальщики расчищали город всю ночь.



Коммунальщики расчищают дороги от 30-сантиметрового снега

Заместитель мэра города Подольск Анатолий Корчевой рассказал, что город к осадкам был готов, несмотря на резкое ухудшение погодных условий.

С часа ночи вся имеющаяся спецтехника двинулась на дороги города. Результат мы можем видеть уже – по состоянию на шесть утра все маршруты общественного транспорта могут беспрепятственно курсировать,

– сообщил Корчевой.



Жители Подольска ожидают первые маршрутки: дороги расчищены

Напомним, первый снег в Украине выпал 14 ноября. О непогоде в шести областях страны синоптики предупредили накануне: обещали снегопады и гололедицу на дорогах.