09:02
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: Как Гриценко собирает деньги на предвыборную агитацию. Радикальные наказания от Ляшко
      Вєсті.UA
      20:28, 22 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      На съезде партии "Батькивщина" людей заставляли аплодировать: видео

      49 Читати новину українською
      Съезд партии "Батькивщина"
      Съезд партии "Батькивщина" / Фото из открытых источников

      22 января Юлия Тимошенко на съезде своей партии объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые показывали людям, когда нужно выражать эмоции и аплодировать.

      Такие видео появились в соцсетях, их опубликовали участники съезда.

      Читайте также:  Садовый призвал Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу

      На одном из видео слышно, как девушка отдает указание другим аниматорам: "Заставят людей хлопать. Быстро!".

      Также организаторы мероприятия раздавали людям флаги Украины.

      Видео со съезда партии "Батькивщина", которые опубликовали участники мероприятия:

       

       

      Напомним, в Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов в президенты – 12 политиков. Среди них – президент благотворительной организации "Успешная Украина" Игорь Шевченко, экс-председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер "Социал-демократической партии" Сергей Каплин, председатель партии "Наши" Евгений Мураев, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, нардеп Виталий Куприй, народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, кандидат от партии "УКРОП" Александр Шевченко, глав ГФС Роман Насиров.

       
       
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости Киева ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      сегодня , 08:40 Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      Злой Одессит 180
      Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем
      сегодня , 00:25 Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем
      Павло Казарін 602
      Автоэкзамены по-новому: что предлагают изменить
      22 января , 21:01 Автоэкзамены по-новому: что предлагают изменить
      Яніна Ткачук 343
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      22 января , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 105
      Как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет: факты, которые поражают
      22 января , 19:04 Как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет: факты, которые поражают
      Юлія Гілей 1188
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      Главные новости футбола 25 сентября: МЮ вылетел из Кубка лиги, успех Манчестер Сити Зинченко и неудача Коноплянки
       26 сентября 2018 , 07:00
      Клопп рассказал о единственном селфи в телефоне – это не Салах или Роналду
       23 декабря 2018 , 11:26
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук