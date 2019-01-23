На съезде партии "Батькивщина" людей заставляли аплодировать: видео

22 января Юлия Тимошенко на съезде своей партии объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые показывали людям, когда нужно выражать эмоции и аплодировать.

Такие видео появились в соцсетях, их опубликовали участники съезда.

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На одном из видео слышно, как девушка отдает указание другим аниматорам: "Заставят людей хлопать. Быстро!".

Также организаторы мероприятия раздавали людям флаги Украины.

Видео со съезда партии "Батькивщина", которые опубликовали участники мероприятия:

Напомним, в Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов в президенты – 12 политиков. Среди них – президент благотворительной организации "Успешная Украина" Игорь Шевченко, экс-председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер "Социал-демократической партии" Сергей Каплин, председатель партии "Наши" Евгений Мураев, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, нардеп Виталий Куприй, народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, кандидат от партии "УКРОП" Александр Шевченко, глав ГФС Роман Насиров.