На шаг ближе к независимости УПЦ: о чем в Киеве будут говорить поверенные Вселенского патриарха

Назначение экзархов (поверенных) Вселенского патриарха в Киеве – это подтверждение того, что Украина вплотную приблизились к получению томоса для Украинской православной церкви.

Об этом "Эспрессо" рассказала религиовед Людмила Филипович.

24 канал сообщал, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.

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Это означает, что фактически начнется подготовка Архиерейского собора украинской церкви. Тогда надо будет объединить епископов трех юрисдикций: Киевский патриархат, УАПЦ и епископов Московского патриархата. Наверное, они сами бы не смогли этого сделать, поэтому будут посредники с большими полномочиями,

– объяснила Филиппович.

По ее словам, важно, что оба назначенных экзарха являются украинцами из США и Канады. Они хорошо знакомы с украинской ситуацией и неоднократно бывали в стране.

Кто такие экзархи?

Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом является архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно за пределами страны, в которой расположен патриархат.