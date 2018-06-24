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На шаг ближе к развалу: лидеры ЕС не смогли договориться об урегулировании миграционного кризиса

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Развал ЕС
Развал ЕС / Обозреватель

К началу неформального саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе участники не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах и поэтому Меркель заявила о невозможности достижения общего плана действий.

Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами.

"Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения", – заявила Меркель перед саммитом.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обеспокоенность Меркель масштабом кризиса. Отметим, что на неформальный саммит прибыли лидеры 16 стран из 28 участников ЕС. По данным Вloomberg, разногласия на саммите проявились между периферийными странами ЕС и государствами, далекими от границ Еврозоны.

Теги: беженцы Новости политики Новости Украины Ангела Меркель Эммануэль Макрон Евросоюз
Источник: 24 Канал
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