На шаги "Слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производств, – экономисты

Один из таких, British American Tobacco, уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

Очередную волну сокращений и в стране и, как следствие, выезд сотрудников за рубеж, прогнозируют украинскому бизнесу ведущие экономисты, передает "5 канал".

Такие последствия будут иметь поданные на рассмотрение Парламента законопроекты 1209 и 1210. Наиболее чувствительными оказались международные инвесторы. Один из таких, British American Tobacco, уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

Есть декларация создать 1 млн рабочих мест, призывы возвращаться в Украину. А реальные действия власти – наоборот толкают людей в тень и выезжать за пределы Украины дальше,

– отметил Павел Розенко, вице-премьер министр Украины (2016-2019 гг.).

По мнению координатора группы "Экономическая модернизация" Павла Себастьяновича, указанные законопроекты больше всего ударят по самим предпринимателям, ведущим малый и средний бизнес в Украине. Их представители неоднократно называли их "сырыми" и публично выступали за их срочный отзыв.

"Когда нам говорят, что сейчас с какого-то перепугу 50 миллиардов долларов зайдут в Украину, у меня вопрос, во что они зайдут? Если сами предприниматели не выступают за создание этих проектов. А кто их создаст если не предприниматели?" – отметил Павел Себастьянов, координатор группы "Экономическая модернизация".

Практика всего мира доказывает: чтобы привлечь иностранных инвесторов – прежде всего нужно обеспечить условия работы для собственного бизнеса. Он будет создавать новые рабочие места. А уже после этого – можно ожидать и притока внешних средств,

– резюмировал Себастьянов.