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      На шаги "Слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производств, – экономисты

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      Экономика
      Экономика / dniprograd.org

      Один из таких, British American Tobacco, уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

      Очередную волну сокращений и в стране и, как следствие, выезд сотрудников за рубеж, прогнозируют украинскому бизнесу ведущие экономисты, передает "5 канал".

      Такие последствия будут иметь поданные на рассмотрение Парламента законопроекты 1209 и 1210. Наиболее чувствительными оказались международные инвесторы. Один из таких, British American Tobacco, уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

      Есть декларация создать 1 млн рабочих мест, призывы возвращаться в Украину. А реальные действия власти – наоборот толкают людей в тень и выезжать за пределы Украины дальше,
      – отметил Павел Розенко, вице-премьер министр Украины (2016-2019 гг.).

      По мнению координатора группы "Экономическая модернизация" Павла Себастьяновича, указанные законопроекты больше всего ударят по самим предпринимателям, ведущим малый и средний бизнес в Украине. Их представители неоднократно называли их "сырыми" и публично выступали за их срочный отзыв.

      "Когда нам говорят, что сейчас с какого-то перепугу 50 миллиардов долларов зайдут в Украину, у меня вопрос, во что они зайдут? Если сами предприниматели не выступают за создание этих проектов. А кто их создаст если не предприниматели?" – отметил Павел Себастьянов, координатор группы "Экономическая модернизация".

      Практика всего мира доказывает: чтобы привлечь иностранных инвесторов – прежде всего нужно обеспечить условия работы для собственного бизнеса. Он будет создавать новые рабочие места. А уже после этого – можно ожидать и притока внешних средств,
      – резюмировал Себастьянов.

      blog_ava
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      Теги: Слуга народа
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