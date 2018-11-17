На оккупированной Луганщине забастовки и увольнения среди шахтеров: в сети появились документы

На шахте "Партизанская" на оккупированной Луганщине шахтеры устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Впоследствии пророссийские боевики уволили организаторов акции.

Об этом сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

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Лисянский отметил, что в сети появился документ об увольнении четырех шахтеров, достоверность которого он не может подтвердить, но может подтвердить информацию об увольнении организаторов забастовки.

Отмечает, что еще 29 октября 18 горняков отказались подниматься на поверхность из-за систематической невыплаты заработной платы.

Уволить горняков решили после так называемых выборов незаконного вооруженного формирования "ЛНР", чтобы не создавать протестных настроений,

– отметил представитель омбудсмена.

Так, по словам Лисянского, шахта "Партизанская" принадлежит ГП "Антрацит", в состав которого входила и шахта "Комсомольская". Эти шахты добывают очень высококачественный уголь марки А (антрацит)".