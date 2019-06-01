На шансы Гройсмана на выборах повлияет не должность премьера, а другой фактор, – эксперт

То, что Верховная Рада не проголосовала за увольнение с должности Владимир Гройсман – вполне адекватное решение. И Гройсман ожидал, что парламент не примет его отставку.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Дмитрий Купира.

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"Как бы не проголосовали нардепы, нового премьера назначить уже не смогли бы до выборов следующей Верховной Рады. Отставка Гройсмана ничего бы не изменила. Все министры стали бы исполняющими обязанности. Парламент фактически сказал Гройсману – ты имел возможность многое сделать и отвечать за действия правительства до завершения избирательной кампании ", – говорит Дмитрий Купира.

По его мнению, то, что Гройсман остался на посту премьера, на его политические перспективы и шансы на предстоящих выборах мало повлияет.

Если бы Гройсмана уволили, он не мог бы заявить: мы сделали много, поддерживайте нас и сделаем еще больше. Это бы облегчило его избирательную кампанию. На посту премьера будет сложнее. Но во времена работы премьером Гройсман аккумулировал большие финансовые ресурсы. Поэтому для него не проблема запустить на выборы немало денег. Кампания короткая, и многое зависит от того, у кого сильнее реклама,

– убежден Купира.

Политолог добавляет: у Гройсмана и его партии "Украинская стратегия" совместное электоральное поле с "Европейской солидарностью" Порошенко и политическими силами, которые образуются на остатках "Народного фронта", который вряд ли пойдет на выборы из-за низкого рейтинга. Эти три объединения будут конкурировать между собой.

Что известно об отставке премьера Владимира Гройсмана?​

Правительство Гройсмана работает три года. Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом. 30 мая Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали.

Какие реформы запустило правительство Гройсмана с 2016 года:

пенсионная реформа – введение накопительного уровня;

медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;

образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";

децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;

упрощение предоставления административных услуг.

Какие провалы правительства Гройсмана:

внедрение формулы "Роттердам +" по закупке угля;

"Консервация" земельной реформы;

скандалы в Государственной фискальной службе (суд над Романом Насировым).

Гройсман не пошел в отставку. Видео