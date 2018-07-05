На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним.
До Дніпровсько-Тетерівського лісового господарства година автомобілем від Києва ідеально рівною дорогою. Ніде під Києвом немає таких якісних доріг, як ті, що ведуть до резиденцій нинішніх і колишніх можновладців. Посеред території лісництва стоїть високий паркан. За ним – мисливські угіддя для "обраних" з оточення екс-президента Віктора Януковича. Це "Сухолуччя", що розкинулася на 30 тисяч гектар. Там, де колись була посилена охорона силами підрозділів спецпризначення, проїзд сьогодні є вільним.
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції
У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. 1967 року це місце облюбував для себе Перший Секретар ЦК КП України Володимир Щербицький. А у 2004 на територію мисливських угідь "зайшов" Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра.
"Мисливський філіал "Межигір'я"
За першим парканом 7-8 кілометрів через густий ліс ця сама дорога дивовижної якості веде до ще одного височенного паркану. За ним – особиста мисливська резиденція екс-президента, який нині переховується від правосуддя у Росії. У 2006 році земельну ділянку на 17 гектарів було оформлено на підконтрольне Януковичу ТОВ "Дом Лесника".
Тут, на місці скромного старого мисливського будинку Щербицького, Янукович звів двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а пізніше, коли коло друзів-мисливців екс-президента розширилося, неподалік "Акації" він збудував ще один елітний комплекс – так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був розкішний дерев'яний будинок – так звана "Хонка-2", що є подібним до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.
Резиденція "Сухолуччя" розташовується на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, лазня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами
50 гривень за вхід
2016 року Генеральна прокуратура України передала на арештовані в рамках кримінальних проваджень землі "Межигір’я" та частину земель "Сухолуччя" під опіку громадської організації "Національний парк України Межигір'я". В цю організацію входять колишні представники Самооборони Майдану. У "Сухолуччі" активісти контролюють близько 30 гектарів за другим парканом в самому серці мисливських угідь. За вхід на територію охорона бере 50 гривень. "Якщо хочете залишитись тут на кілька днів з наметом, то 200 гривень за добу з намету, водою та дровами забезпечимо", – пояснює охоронець Дмитро.
50 гривень беруть як "благодійний внесок" на утримання території
Це "благодійні внески", за які громадська організація нині утримує "Сухолуччя", пояснює голова громадської організації Денис Тарахкотелик. Він розповідає, що на рік на підтримання та охорону елітної резиденції потрібно до 3 мільйонів гривень. Наразі на рік у "Сухолуччі" збирають не більше ніж 150 тисяч у рік.
У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла, опалення та її ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбовано. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван
"Мало дуже туристів тут. Багато хто не знає, що резиденція є відкритою для відвідувачів. Тому її "дофінансовуємо" з благодійних внесків "Межигір'я". Туди люди їдуть більше. А дарма, адже в Сухолуччі – дуже гарно", – каже Тарахкотелик.
В сосновому лісі на березі Київського водосховища відкриваються неймовірні пейзажі. Набережна – у вербах, ручні олені, кози, косулі, які вільно гуляють лісом, озера з рибою, чисте повітря та тиша, наповнена лише щебетом пташок. Тепер замість "небожителів" прості українці можуть тут відсвяткувати день народження чи весілля в альтанці біля води, де раніше збиралися члени мисливського vip-клубу, або замовити екскурсію "Хонкою-2".
У "Сухолуччі" діє контактний зоопарк
"Грабуй награбоване"?
Інтер’єр цього фінського зрубу оформлено як велике плавуче судно з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. В центрі зали – величезний стіл на 18 персон, три стільці, диван, камін більший за людський зріст і величезна кована люстра. Це все, що залишилось від попередньої розкоші. Інші дорогі меблі, техніка та оздоблення зникли.
Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини є сходим на корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі лежить дорогий паркет, зроблений з деревини 18 порід дерев
"Ми зайшли сюди у травні 2016 року. До цього тут перед відправкою на Схід стояв батальйон Київ-2. До них невідомо , хто був і мародерствував", – відзначає Денис Тарахкотелик.
За його словами, все, що зараз є в резиденції зафіксовано ГПУ в акті прийому-передачі майна на зберігання його громадській організації та відтоді жодна річ з об’єктів, пікреслює він, не зникла.
За столом на 18 персон збиралося після полювання найближче оточення Януковича
Начальника охорони резиденції "Сухолуччя", колишній боєць АТО, який представляється своїм військовим позивним "Михалич" зазначає, що добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС України "Київ-2" покинув територію резиденції раптово, не попередивши про свій вихід і на деякий час "Сухолуччя" повністю залишилося без охорони.
"З одного боку патріотизм, а з іншого мародерство взагалі не в’яжеться в голові. Але це грабували саме наші "патріоти". Плитку здирали, унітази, кухню, кабелі, зруйнували систему поливу. Тут винесли все, що можна було взяти", – відзначає "Михалич".
Масажний стіл Януковича
Частину "Хонки-2" чотири роки тому було облаштовано на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці
В будинку "Акація" ситуація є кращою,оскільки ту залишилося більшість меблів та техніки,і навіть столовий посуд.
Нині Громадська організація з благодійних внесків відвідувачів поступово відновлює інфраструктуру резиденції – полагодила вуличне освітлення, частково відремонтувала автополив газонів, відкрила для туристів на території резиденції міні-кафе в колишньому будинку рибалки, облаштувала у лісі місце для кемпінгу.
На території облаштованого кемпінгу можна зробити пікнік
Янукович втік – полювання триває
Кемпінг під опікою активістів діє на території колишньої резиденції Януковича всередині мисливських угідь. Але це лише 30 гектарів з 30 тисяч. Натомість решта території ніким не охороняється. Величезні угіддя досі формально залишаються в оренді у мисливсьекого клубу "Кедр". Його засновниками, згідно з реєстрами, є оточення президента-втікача: екс-віце-прем’єр, а нині лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, екс-голова Укравтодору Володимир Демішкан та екс-голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб.
На території "Сухолуччя" був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції. Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней було зруйновано
"Кедр все ще існує. До сих пір стріляють в угідді, хоча ми не знаємо, хто саме зараз полює там. Ми контролюємо лише резиденцію", – каже Денис Тарахкотелик.
Але досі юридичний статус резиденції так і не визначено. Департамент спецрозслідувань ГПУ вже направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишньої голови Київської обласної державної адміністрації Віри Ульянченко, директора Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, директора ТОВ "Дом Лесника", та ще 16 осіб-співучасників. Всіх їх ГПУ обвинувачувала у незаконному заволодінні спільно з Януковичем та у його інтересах державним майном в особливо великих розмірах, зокрема земельною ділянкою в угідді "Сухолуччя".
По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона є повністю розграбованою мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі та кічеві шпалери з рожевими квітами
"На цих людей оформлялися земельні ділянки у "Сухолуччі". Ми передали 2016 року цю справу до суду, але до цього часу вона так і не просунулася. Потім у нашого відділу генпрокурор Луценко забрав розслідування економічних злочинів і справу Януковича, тому як все закінчиться поки не відомо", – сказав керівник департамент спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону та після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень
Національний парк чи маєтки для нових "еліт"?
Активісти побоюються, що через невизначений статус колишніх резиденцій через якийсь час "Сухолуччя" може опинитись в руках колишніх власників.
"Я зберуся та піду звідси. Не проблема. Але хотілося б, аби тут був національний парк, а не чиїсь маєтки. Де у нас люди можуть відпочити? А тут така інфраструктура, контактний зоопарк. Хотілося, аби так і залишилося для людей, аби пізніше сказати внукам, що ми не дали знову тут поставити паркан новим господарям життя", – каже начальник охорони резиденції.
На території резиденції "Сухолуччя" представники громадської організації сподіваються організувати табір для пластунів чи центр реабілітації для учасників війни на Сході України.
У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали та поверталися у Межигір'я
Автор: Лілія Ржеутська
Оригінал: DW