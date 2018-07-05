На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича

Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним.

До Дніпровсько-Тетерівського лісового господарства година автомобілем від Києва ідеально рівною дорогою. Ніде під Києвом немає таких якісних доріг, як ті, що ведуть до резиденцій нинішніх і колишніх можновладців. Посеред території лісництва стоїть високий паркан. За ним – мисливські угіддя для "обраних" з оточення екс-президента Віктора Януковича. Це "Сухолуччя", що розкинулася на 30 тисяч гектар. Там, де колись була посилена охорона силами підрозділів спецпризначення, проїзд сьогодні є вільним.



Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції

У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. 1967 року це місце облюбував для себе Перший Секретар ЦК КП України Володимир Щербицький. А у 2004 на територію мисливських угідь "зайшов" Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра.

"Мисливський філіал "Межигір'я"

За першим парканом 7-8 кілометрів через густий ліс ця сама дорога дивовижної якості веде до ще одного височенного паркану. За ним – особиста мисливська резиденція екс-президента, який нині переховується від правосуддя у Росії. У 2006 році земельну ділянку на 17 гектарів було оформлено на підконтрольне Януковичу ТОВ "Дом Лесника".

Тут, на місці скромного старого мисливського будинку Щербицького, Янукович звів двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а пізніше, коли коло друзів-мисливців екс-президента розширилося, неподалік "Акації" він збудував ще один елітний комплекс – так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був розкішний дерев'яний будинок – так звана "Хонка-2", що є подібним до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.



Резиденція "Сухолуччя" розташовується на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, лазня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами

50 гривень за вхід

2016 року Генеральна прокуратура України передала на арештовані в рамках кримінальних проваджень землі "Межигір’я" та частину земель "Сухолуччя" під опіку громадської організації "Національний парк України Межигір'я". В цю організацію входять колишні представники Самооборони Майдану. У "Сухолуччі" активісти контролюють близько 30 гектарів за другим парканом в самому серці мисливських угідь. За вхід на територію охорона бере 50 гривень. "Якщо хочете залишитись тут на кілька днів з наметом, то 200 гривень за добу з намету, водою та дровами забезпечимо", – пояснює охоронець Дмитро.



50 гривень беруть як "благодійний внесок" на утримання території

Це "благодійні внески", за які громадська організація нині утримує "Сухолуччя", пояснює голова громадської організації Денис Тарахкотелик. Він розповідає, що на рік на підтримання та охорону елітної резиденції потрібно до 3 мільйонів гривень. Наразі на рік у "Сухолуччі" збирають не більше ніж 150 тисяч у рік.



У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла, опалення та її ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбовано. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван

"Мало дуже туристів тут. Багато хто не знає, що резиденція є відкритою для відвідувачів. Тому її "дофінансовуємо" з благодійних внесків "Межигір'я". Туди люди їдуть більше. А дарма, адже в Сухолуччі – дуже гарно", – каже Тарахкотелик.

В сосновому лісі на березі Київського водосховища відкриваються неймовірні пейзажі. Набережна – у вербах, ручні олені, кози, косулі, які вільно гуляють лісом, озера з рибою, чисте повітря та тиша, наповнена лише щебетом пташок. Тепер замість "небожителів" прості українці можуть тут відсвяткувати день народження чи весілля в альтанці біля води, де раніше збиралися члени мисливського vip-клубу, або замовити екскурсію "Хонкою-2".



У "Сухолуччі" діє контактний зоопарк

"Грабуй награбоване"?

Інтер’єр цього фінського зрубу оформлено як велике плавуче судно з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. В центрі зали – величезний стіл на 18 персон, три стільці, диван, камін більший за людський зріст і величезна кована люстра. Це все, що залишилось від попередньої розкоші. Інші дорогі меблі, техніка та оздоблення зникли.



Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини є сходим на корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі лежить дорогий паркет, зроблений з деревини 18 порід дерев