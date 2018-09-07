На сколько меньше европейцев живут украинцы

Украина отстает от среднеевропейских показателей продолжительности жизни на 8 лет. Двое из трех украинцев умирают от неинфекционных заболеваний, которым можно было бы предотвратить.

Об этом рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

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Ситуация с распространенностью инфекционных болезней, в частности, гепатита С, ВИЧ/Спида, остается достаточно тревожной. Это требует комплексных мероприятий. Мы много говорим о болезни и мало о том, что надо делать, чтобы остаться здоровым,

– подчеркнул он.

Курпита добавил, что с 1 января 2020 года в Украине вводится финансирование программ национального и регионального уровня общественного здоровья.

В августе 2018 года Кабмин принял национальный план в отношении неинфекционных болезней по направлениям: здоровое питание, борьба с избыточной массой тела, повышение физической активности граждан, отказ от табака и алкоголя и обеспечения качественной водой

Кроме того, Минздраву следует вести активнее вести работу с молодежью, студентами, предприятиями и структурами, которые заинтересованы иметь здоровую нацию.

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