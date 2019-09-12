На сколько отличаются цены на жилье в Киеве и за городом

Как с начала года изменились цены на жилье в Киеве и вблизи столицы и сильно ли изменилась разница в стоимости?

По итогам 8 месяцев 2019 года разница в цене между новостройками Киева и пригорода сократилась на 3-5%.

Такие цифры озвучил представитель застройщика АVM Development Group, специализирующейся на строительстве пригородных жилых комплексов неподалеку от Киева Владислав Кононов.

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Какова динамика цен? На сегодня стоимость жилья в пригороде может быть до 30% ниже, чем в спальных районах столицы.

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Высокие цены на жилье в Киеве являются главным стимулом для потенциальных покупателей инвестировать именно в рынок пригорода. В то время как стоимость киевских новостроек демонстрирует снижение в среднем на 1,5% ежемесячно, стоимость же пригородных ЖК за прошедшие 3 месяца выросла более чем на 4%,

– констатирует специалист.

Летом покупатели активно интересовались предложениями на территории коттеджных городков и приобретением земельных участков под жилищное строительство недалеко от Киева.

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Популярность коттеджей на сегодня на 1,5-2% опережает спрос на двухкомнатные квартиры площадью от 45 м кв до 60 м кв.

По прогнозам эксперта, если в Украине сохранится стабильная экономическая ситуация, то к концу года стоимость пригородного жилья может вырасти от 2% до 5% в зависимости от сегмента рынка и удаленности от мегаполиса.

Для сравнения – коттедж неподалеку от Киева площадью 100 м кв можно приобрести по цене, равной стоимости 2-комнатной квартиры на окраине столицы.

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