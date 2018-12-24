На сколько уменьшилось население Украины за 10 месяцев

Количество населения Украины в течение января-октября 2018 года уменьшилось на 187,9 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

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По оценке ведомства, количество населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляло 42198,5 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 59 живорожденных", – говорится в сообщении.



Количество населения в Украине по областям

Отмечается, что на 1 января 2018 года численность населения Украины составляла 42386,4 тыс. человек, из них в городских поселениях проживало 29371,0 тысяч человек (69,3%), в сельской местности – 13015,4 тысяч человек (30,7%).

Напомним, численность населения Украины за 7 месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138 тысяч 300 человек.

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