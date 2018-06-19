На сколько увеличился экспорт украинских товаров в январе-апреле 2018: неожиданный результат
Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2018 составил 15,5 миллиардов долларов.
Об этом на своей странице в Twitter написала заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Мыкольская.
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Это на 1,8 миллиарда долларов больше по сравнению с 4 месяцами 2017 года. Также Мыкольская назвала страны, в которые экспортировано больше всего товаров из Украины.
"Больше всего экспортировано украинских товаров в ЕС, Россию, Турцию, Индию и Египет", – отметила она.
Источник: 24 Канал
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