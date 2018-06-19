На сколько увеличился экспорт украинских товаров в январе-апреле 2018: неожиданный результат

Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2018 составил 15,5 миллиардов долларов.

Об этом на своей странице в Twitter написала заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Мыкольская.

Читайте также: Как происходит экспорт украинского оружия и военной техники: тайные незаконные операции

Это на 1,8 миллиарда долларов больше по сравнению с 4 месяцами 2017 года. Также Мыкольская назвала страны, в которые экспортировано больше всего товаров из Украины.

"Больше всего экспортировано украинских товаров в ЕС, Россию, Турцию, Индию и Египет", – отметила она.