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      На сколько увеличивается риск смерти из-за пропуска визита к врачу

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      На сколько увеличивается риск смерти из-за пропуска визита к врачу
      На сколько увеличивается риск смерти из-за пропуска визита к врачу / myevergreenwellness.com

      Для пациентов с серьезными заболеваниями пропуски регулярных визитов к врачу могут увеличить риск смерти от всех причин.

      Ученые из шотландского Университета Глазго изучили динамику обращений за медицинским осмотром более 820 тысяч жителей страны, пишет журнал BMC Medicine.

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      Если человек страдает хроническими заболеваниями, то ему необходимо время от времени проходить осмотры у специалистов: это касается не только активной стадии заболевания, но и ремиссии.

       
      Ремиссия – что это?
      Это период хронической болезни, во время которого временно ослабляют или полностью исчезают проявления заболевания.

      Всего ученые проанализировали около 11,5 миллионов визитов к врачу в период с сентября 2013 года по сентябрь 2016 года. В 59% людей диагностировали хронические заболевания.

      Среди пациентов с одним, двумя или тремя хроническими заболеваниями риск пропуска визита к врачу был на 30% выше, чем у группы людей без хронических заболеваний. А пациенты с четырьмя и более хроническими заболеваниями и расстройствами пропускали визиты на 70% чаще.

      Чому пацієнтам з хронічними захворюваннями не можна пропускати візити до лікаря
      Почему пациентам с хроническими заболеваниями нельзя пропускать визиты к врачу

      После этого ученые поделили хронические заболевания на две группы: заболевания, связанные с физическим и психическим здоровьем. Они выяснили, что пациенты с хроническими проблемами с физическим здоровьем пропускали визиты к врачу реже, чем пациенты с психическими расстройствами.

      Чаще всего пропускали визиты к врачу пациенты с алкоголизмом и злоупотреблением наркотическими веществами.

      За весь период наблюдения пациенты с хроническими физическими заболеваниями, пропустили минимум два визита к врачу за год, умирали в три раза чаще. Для пациентов с психическими заболеваниями, пропуск более двух визитов к врачу в течение года, риск смерти был выше в восемь раз.

      Ученые отметили, что пациенты с хроническими проблемами, которые касаются физического здоровья, в среднем умирали в возрасте 80 лет, а пациенты с психическими расстройствами и заболеваниями – в возрасте 49,3 года (ученые считают это преждевременной смертью).

      Пропуск візиту до лікаря збільшує ризик смерті у кілька разів
      Пропуск визита к врачу увеличивает риск смерти в несколько раз

      Исследование показало, что пациенты с психическими заболеваниями чаще умирали от внешних факторов: суицида и отравления наркотическими веществами или алкоголем.

      Стоит отметить, что результаты исследования касаются только Шотландии. Для других стран и регионов данные могут отличаться.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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