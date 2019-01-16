На сколько увеличивается риск смерти из-за пропуска визита к врачу

Для пациентов с серьезными заболеваниями пропуски регулярных визитов к врачу могут увеличить риск смерти от всех причин.

Ученые из шотландского Университета Глазго изучили динамику обращений за медицинским осмотром более 820 тысяч жителей страны, пишет журнал BMC Medicine.

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Если человек страдает хроническими заболеваниями, то ему необходимо время от времени проходить осмотры у специалистов: это касается не только активной стадии заболевания, но и ремиссии.

Ремиссия – что это? Это период хронической болезни, во время которого временно ослабляют или полностью исчезают проявления заболевания.

Всего ученые проанализировали около 11,5 миллионов визитов к врачу в период с сентября 2013 года по сентябрь 2016 года. В 59% людей диагностировали хронические заболевания.

Среди пациентов с одним, двумя или тремя хроническими заболеваниями риск пропуска визита к врачу был на 30% выше, чем у группы людей без хронических заболеваний. А пациенты с четырьмя и более хроническими заболеваниями и расстройствами пропускали визиты на 70% чаще.



Почему пациентам с хроническими заболеваниями нельзя пропускать визиты к врачу

После этого ученые поделили хронические заболевания на две группы: заболевания, связанные с физическим и психическим здоровьем. Они выяснили, что пациенты с хроническими проблемами с физическим здоровьем пропускали визиты к врачу реже, чем пациенты с психическими расстройствами.

Чаще всего пропускали визиты к врачу пациенты с алкоголизмом и злоупотреблением наркотическими веществами.

За весь период наблюдения пациенты с хроническими физическими заболеваниями, пропустили минимум два визита к врачу за год, умирали в три раза чаще. Для пациентов с психическими заболеваниями, пропуск более двух визитов к врачу в течение года, риск смерти был выше в восемь раз.

Ученые отметили, что пациенты с хроническими проблемами, которые касаются физического здоровья, в среднем умирали в возрасте 80 лет, а пациенты с психическими расстройствами и заболеваниями – в возрасте 49,3 года (ученые считают это преждевременной смертью).



Пропуск визита к врачу увеличивает риск смерти в несколько раз

Исследование показало, что пациенты с психическими заболеваниями чаще умирали от внешних факторов: суицида и отравления наркотическими веществами или алкоголем.

Стоит отметить, что результаты исследования касаются только Шотландии. Для других стран и регионов данные могут отличаться.

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