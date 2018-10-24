На сколько вырастут тарифы на тепло и горячую воду: заявление Кабмина

Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут вырасти с 1 декабря на 16%

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Министра социальной политики Андрея Реву.

Читайте также: Поднятие цены на газ: Гройсман рассказал, будет ли второй рост тарифов

По его словам, с 1 ноября текущего года вводятся новые тарифы на газ, что предусматривает перерасчет коммунальных платежей на отопление и горячую воду.

"Это (перечисление тарифов, – Ред.) может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%", – сказал Рева.

Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.