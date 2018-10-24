06:35
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      На сколько вырастут тарифы на тепло и горячую воду: заявление Кабмина

      319 Читати новину українською
      Андрей Рева
      Андрей Рева / slovoidilo.ua

      Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут вырасти с 1 декабря на 16%

      Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Министра социальной политики Андрея Реву.

      Читайте также: Поднятие цены на газ: Гройсман рассказал, будет ли второй рост тарифов

      По его словам, с 1 ноября текущего года вводятся новые тарифы на газ, что предусматривает перерасчет коммунальных платежей на отопление и горячую воду.

      "Это (перечисление тарифов, – Ред.) может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%", – сказал Рева.

      Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.

      Теги: Новости политики Новости Украины Тарифы на газ Тарифы Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
       19 марта , 11:47
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Милошевич подтвердил, что "Карпаты" погасили перед ним долги
       20 июля 2016 , 17:39
      Хавбек "Динамо" и сборной Украины выбыл на 2 недели
       12 февраля 2017 , 00:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук