На сколько вырос сельскохозяйственный товарооборот Украины с ЕС

В январе-июне 2018 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился до 3,9 миллиарда долларов США.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

При этом, отметил он, одновременное снижение экспорта и рост импорта привели к уменьшению на 0,4 миллиарда долларов положительного для Украины сальдо – до 1,3 миллиардов в сравнении с І полугодием 2017 года.

Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются шесть стран – Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Франция и Германия. Их совокупная доля составляет около 3/4 оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами,

– отметил эксперт.

По его словам, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых (975 миллионов долларов) и масличных (235 миллионов) культур, а также подсолнечного масла (527 миллионов долларов) и жмыха (246 миллионов).

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Зато Украина больше всего импортирует из ЕС алкогольные напитки, семена масличных и зерновых культур для посева, продукты для кормления животных, а также табак.

По данным на середину июля, в 2018 году отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты Европейского Союза на пшеницу, кукурузу, яблочный и виноградный соки, солод и клейковину, обработанные томаты, мед, сливочное масло, а также три квартальные квоты на мясо птицы,

– отметил Пугачев.

К тому же, закрыты дополнительные преференциальные квоты на пшеницу и кукурузу, которые начали действовать с начала 2018 года.

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Более чем на половину заполнены квоты на ячменную крупу, крахмал и обработанный крахмал.

Как и в предыдущие годы, основная доля квот остается с нулевым или очень низким процентом использования. А это означает, что отечественные производители агропродовольственной продукции не готовы в полной мере реализовать свой экспортный потенциал на европейском рынке, подытожил Николай Пугачев.

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