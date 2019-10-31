На сколько выросла зарплата и стоимость коммунальных услуг за 5 лет: шокирующие цифры

За последние 5 лет средняя зарплата в Украине выросла на 212,7%. Если раньше украинцы получали в среднем 3370 гривен в месяц, то сейчас эта цифра увеличилась до 10537.

В долларовом эквиваленте темпы роста куда ниже, всего лишь 62,5%.

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Впрочем рост цен, конечно, опередил заработки украинцев. За 5 лет стоимость газа выросла на 383%.



На сколько выросла стоимость газа

Отопление метра квадратного в цене подскочило на 317,6%. Еще на 290% выросла стоимость горячей воды на столько же подорожала и электроэнергия.

Стоимость отопления подскочила на 317,6%

Относительно общественного наземного транспорта, то в столице он поднялся аж на 433,3%.

Данные: Слово и Дело

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