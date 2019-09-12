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      На "Слава Украине" обязательно услышишь ответ, – Балух о своем заключении в оккупированном Крыму

      88 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / Фото из соцсетей

      Пленник хорошо запомнил праздничный для оккупантов день. Они радовались очередной годовщине "воссоединения" Крыма с Россией. Он же сидел за решеткой в Симферополе, который считает украинским.

      Как оказалось, не только он. Под звуки салютов другие заключенные в оккупированном Крыму украинцы пели гимн. О своей особой тюремной истории Балух рассказал в интервью спецпроекту "Крым. Реалии".

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      Я тогда в камере 5 на 8 сидел, она выходит во внутренний двор. Там хорошо слышно, и как только вечер, можно пообщаться с другими камерами. И вот представьте, под этот салют ребята начинают исполнять гимн Украины. Это, может, не очень интересный момент, но настолько эмоциональный,
      – рассказал освобожденный пленник Кремля.

      По его словам, этого момента конвоиры не слышали. Кроме того, Балух отметил: в коридорах Симферопольского СИЗО часто можно услышать приветствия украинцев. Сейчас тюремщики на это уже даже не реагируют.

      "Когда человека ведут по коридорам Симферопольского СИЗО, на "Слава Украине!" обязательно услышишь несколько ответов "Героям слава!". И сначала они (конвоиры – 24 канал) реагировали на это замечаниями, чтобы арестованный не останавливался, и говорили, что общение между камерами запрещено, а потом это уже в традицию превратилось", – добавил Балух.

      Что известно о Владимире Балухе?Оккупационные власти России задержали Владимира Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      Его приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.

      blog_ava
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      12 сентября
      1879
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Аннексия Крыма Заложники Украинцы в плену РФ Владимир Балух
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