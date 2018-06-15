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На смартфонах Huawei появится полноценная Windows 10

19 Читати новину українською
На смартфонах Huawei появится полноценная Windows 10
На смартфонах Huawei появится полноценная Windows 10 / Фото из свободных источников

Разработчики официально "похоронили" мобильную версию Windows, однако многие пользователи по-прежнему хотели бы увидеть операционную систему от Microsoft на собственных устройствах. Поэтому компания Huawei объявила о возможности использования привычной Windows 10 на топовых гаджетах корпорации.

Об этом сообщает Pocketnow.

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На конференции CES Asia 2018 компания Huawei представила свой новый сервис Huawei Cloud PC. Благодаря использованию протокола Huawei Desktop Protocol пользователи смогут получить доступ к облачной версии Windows 10. Из запущенной с помощью удаленного доступа десктопной версии ОС будет полностью доступна внутренняя память устройства. Например, фотография, только что снятая на камеру смартфона, может быть сразу открыта в полноценном Photoshop для Windows.

Чтобы получить доступ к Windows 10, понадобится лишь установить фирменное приложение Cloud PC. При желании владелец гаджета сможет подключить к нему внешние клавиатуру, мышь и даже монитор, получив в свое распоряжение самый настоящий десктоп. Конечно, для этого потребуется высокая скорость интернет-соединения, ведь вся обработка данных происходит в облаке.

О точной дате начала работы сервиса пока не сообщается. По имеющейся информации, в скором времени он станет доступен для смартфонов Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate RS и планшета MediaPad M5 на территории Китая.


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Теги: Техно Интернет Windows 10 Huawei Китай
Источник: 24 Канал
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