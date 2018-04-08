На смартфонах появится новая игра про мир Гарри Поттера: тизер
Уже в конце апреля выйдет релиз ролевой игры Harry Potter: Hogwarts Mystery, которая будет доступна для устройств на Android и iOS.
Об этом пишет Engadget.
Как сообщили в лос-анджелесской студии-разработчике Jam City, игру выпустят 25 апреля.
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По словам разработчиков, это первая игра для мобильных устройств, в которой геймеры смогут создавать своих собственных персонажей и почувствовать себя учениками школы Хогвартс. Игра должна быть бесплатной.
Кстати, в этой игре прозвучит голос сэра Майкла Гембона, который играл профессора Дамблдора. Уорвик Дэвис озвучил профессора Флитвика, а Салли Мортемор выступила в роли Ирмы Пинсо, заведующей библиотекой. А Мэгги Смит озвучил декана Грифиндора Минерву Макгонегел.
В Hogwarts Mystery игрок сможет создать своего собственного персонажа и посещать уроки вместе с молодыми Биллом Уизли и Нимфадорой Тонкс, изучать магию и дружить с другими учениками. Есть даже "система встреч", где ваши решения и действия влияют на ваши квесты, позволяя вам создавать свой собственный путь развития.
Harry Potter: Hogwarts Mystery
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