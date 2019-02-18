На соборе в Солсбери вывесили российский флаг: появился дерзкий комментарий Госдумы России

В российской Госдуме гордятся триколором, который неизвестные вывесили на соборе в Солсбери. Именно там весной 2018 отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина "ощутила гордость" по этому поводу и призналась одной из российских радиостанций.

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Фото собора с российским флагом распространили пользователи соцсетей. Его почти сразу сняли. На инцидент отреагировала власть Солсбери – член парламента Джон Гленн назвал появление российского флага глупой выходкой.

Наш флаг, где бы он не поднимался, – это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются,

– подчеркнула Ирина Роднина.

По ее словам, что люди якобы начинают осознавать, что "Россия – не страна кошмаров и ужасов".

Отметим, это уже не первая выходка россиян, связанная с этим собором. Так, на Новый год телеканал Russia Today дарит шоколадные копии собора в Солсбери, который фигурирует в фейковом интервью отравителей российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Кроме того, в России продавали настольную игру для детей "Наши в Солсбери" производителя "Игроленд".

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.

В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак солидарности как с Британией, так и простеста против Кремля.

В январе 2019 года послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки. Кроме них, в санкционный список за применение химического оружия попали начальник Главного разведывательного управления России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.