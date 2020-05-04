На совещании с ОП у него не было никаких претензий, – председатель ОГА о мэре Черкасс
Скандал по ослаблению карантина вспыхнул в Черкассах. Местная облгосадминистрация выступила против мэрии и подготовила иск в суд, в котором просит отменить решение горсовета об ослаблении карантина.
Несмотря на решение исполкома, в городе ничего заранее не открылось. Люди готовятся и приводят в порядок кафе и магазинчики. Об этом в комментарии 24 каналу заявил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.
Детали Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета об ослаблении карантина
По его словам, сейчас полиция выбрала стратегию диалога и объяснений. Председатель облгосадминистрации отметил, что люди идут на контакт и относятся с пониманием, когда им объясняют, что исполком не может принимать решений, которые противоречат законодательству. В то же время, представительство города ссылается на децентрализацию.
Мы с мэром общались, у нас нормальное сотрудничество было. 23 апреля проходила лекторное совещание с ОП с господином Ермаком. Это происходит у меня в кабинете, и мы всегда приглашаем мэра,
– рассказал Роман Боднар.
Он добавил, что во время онлайн-совещания мэр говорил, что все хорошо, никаких проблем, возмущения и обращений не было. Но уже 30 апреля за день до выходного появилась инициатива о выходе из карантина 1 мая.
"Тем более, что он заблаговременно ушел в отпуск, и никакого ответа за это решение не несет. А исполком принимал решение. Причем, второе заседание исполкома, которое произошло в 19.00 30 апреля, состоялось во дворе. Они начали обсуждать не только вопрос карантина, а и недоверие ко мне как главе областной администрации. Эта акция была направлена против меня", – сказал Роман Боднар.
Он отметил, что город не пригласил специалистов, не написал обращений, хотя в таком режиме особые полномочия предоставляются соответствующим комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно специалисты из таких комиссий изучают эпидемию локально и делают выводы о необходимости обращения в высшие органы.
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"Допроса мэра в пятницу (1 мая – 24 канал) не было. Зарегистрировано уголовное производство по статье 325 УК. Полиция действует в рамках действующего законодательства. Для того, чтобы выяснить все признаки преступления и собрать материалы на подозрение или принять решение про отсутствие состава преступления – полиция должна допросить и изучить все материалы, кто-то куда-то обращался ли и почему так внезапно приняли решение", – пояснил председатель Черкасской областной государственной администрации
Он добавил, что стоит набраться терпения и плавно выходить из карантина. По его словам, сейчас общество раскололось – и это самая большая опасность.
"Некоторые политики пытаются завоевать дивиденды на расколе общества и мобилизовать свой электорат. Я понимаю малый и мелкий бизнес, который хочет открыться и начать зарабатывать, но я понимаю и тех, чьи родственники пострадали или умерли", – отметил Боднар.
Конфликт в Черкассах: главное
- С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли, несмотря на решение правительства.
- Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
- Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан. Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.
- В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
- Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.
Сейчас мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подтвердил возможность пообщаться с 24 каналом.
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