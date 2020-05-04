На совещании с ОП у него не было никаких претензий, – председатель ОГА о мэре Черкасс

Скандал по ослаблению карантина вспыхнул в Черкассах. Местная облгосадминистрация выступила против мэрии и подготовила иск в суд, в котором просит отменить решение горсовета об ослаблении карантина.

Несмотря на решение исполкома, в городе ничего заранее не открылось. Люди готовятся и приводят в порядок кафе и магазинчики. Об этом в комментарии 24 каналу заявил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

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По его словам, сейчас полиция выбрала стратегию диалога и объяснений. Председатель облгосадминистрации отметил, что люди идут на контакт и относятся с пониманием, когда им объясняют, что исполком не может принимать решений, которые противоречат законодательству. В то же время, представительство города ссылается на децентрализацию.

Мы с мэром общались, у нас нормальное сотрудничество было. 23 апреля проходила лекторное совещание с ОП с господином Ермаком. Это происходит у меня в кабинете, и мы всегда приглашаем мэра,

– рассказал Роман Боднар.

Он добавил, что во время онлайн-совещания мэр говорил, что все хорошо, никаких проблем, возмущения и обращений не было. Но уже 30 апреля за день до выходного появилась инициатива о выходе из карантина 1 мая.

"Тем более, что он заблаговременно ушел в отпуск, и никакого ответа за это решение не несет. А исполком принимал решение. Причем, второе заседание исполкома, которое произошло в 19.00 30 апреля, состоялось во дворе. Они начали обсуждать не только вопрос карантина, а и недоверие ко мне как главе областной администрации. Эта акция была направлена ​​против меня", – сказал Роман Боднар.

Он отметил, что город не пригласил специалистов, не написал обращений, хотя в таком режиме особые полномочия предоставляются соответствующим комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно специалисты из таких комиссий изучают эпидемию локально и делают выводы о необходимости обращения в высшие органы.

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"Допроса мэра в пятницу (1 мая – 24 канал) не было. Зарегистрировано уголовное производство по статье 325 УК. Полиция действует в рамках действующего законодательства. Для того, чтобы выяснить все признаки преступления и собрать материалы на подозрение или принять решение про отсутствие состава преступления – полиция должна допросить и изучить все материалы, кто-то куда-то обращался ли и почему так внезапно приняли решение", – пояснил председатель Черкасской областной государственной администрации

Он добавил, что стоит набраться терпения и плавно выходить из карантина. По его словам, сейчас общество раскололось – и это самая большая опасность.

"Некоторые политики пытаются завоевать дивиденды на расколе общества и мобилизовать свой электорат. Я понимаю малый и мелкий бизнес, который хочет открыться и начать зарабатывать, но я понимаю и тех, чьи родственники пострадали или умерли", – отметил Боднар.

Конфликт в Черкассах: главное

С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли, несмотря на решение правительства.

Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.

Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан. Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.

1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.

В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.

Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.

Сейчас мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подтвердил возможность пообщаться с 24 каналом.