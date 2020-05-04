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      На совещании с ОП у него не было никаких претензий, – председатель ОГА о мэре Черкасс

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      Скандал по ослаблению карантина вспыхнул в Черкассах. Местная облгосадминистрация выступила против мэрии и подготовила иск в суд, в котором просит отменить решение горсовета об ослаблении карантина.

      Несмотря на решение исполкома, в городе ничего заранее не открылось. Люди готовятся и приводят в порядок кафе и магазинчики. Об этом в комментарии 24 каналу заявил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

      Детали Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета об ослаблении карантина

      По его словам, сейчас полиция выбрала стратегию диалога и объяснений. Председатель облгосадминистрации отметил, что люди идут на контакт и относятся с пониманием, когда им объясняют, что исполком не может принимать решений, которые противоречат законодательству. В то же время, представительство города ссылается на децентрализацию.

      Мы с мэром общались, у нас нормальное сотрудничество было. 23 апреля проходила лекторное совещание с ОП с господином Ермаком. Это происходит у меня в кабинете, и мы всегда приглашаем мэра,
      – рассказал Роман Боднар.

      Он добавил, что во время онлайн-совещания мэр говорил, что все хорошо, никаких проблем, возмущения и обращений не было. Но уже 30 апреля за день до выходного появилась инициатива о выходе из карантина 1 мая.

      "Тем более, что он заблаговременно ушел в отпуск, и никакого ответа за это решение не несет. А исполком принимал решение. Причем, второе заседание исполкома, которое произошло в 19.00 30 апреля, состоялось во дворе. Они начали обсуждать не только вопрос карантина, а и недоверие ко мне как главе областной администрации. Эта акция была направлена ​​против меня", – сказал Роман Боднар.

      Он отметил, что город не пригласил специалистов, не написал обращений, хотя в таком режиме особые полномочия предоставляются соответствующим комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно специалисты из таких комиссий изучают эпидемию локально и делают выводы о необходимости обращения в высшие органы.

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      "Допроса мэра в пятницу (1 мая – 24 канал) не было. Зарегистрировано уголовное производство по статье 325 УК. Полиция действует в рамках действующего законодательства. Для того, чтобы выяснить все признаки преступления и собрать материалы на подозрение или принять решение про отсутствие состава преступления – полиция должна допросить и изучить все материалы, кто-то куда-то обращался ли и почему так внезапно приняли решение", – пояснил председатель Черкасской областной государственной администрации
      Он добавил, что стоит набраться терпения и плавно выходить из карантина. По его словам, сейчас общество раскололось – и это самая большая опасность.

      "Некоторые политики пытаются завоевать дивиденды на расколе общества и мобилизовать свой электорат. Я понимаю малый и мелкий бизнес, который хочет открыться и начать зарабатывать, но я понимаю и тех, чьи родственники пострадали или умерли", – отметил Боднар.

      Конфликт в Черкассах: главное

      • С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли, несмотря на решение правительства.
      • Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
      • Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан. Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
      • 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.
      • В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
      • Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.

      Сейчас мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подтвердил возможность пообщаться с 24 каналом.

      Автор: Дарья Кудимова, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Нарушение карантина в Черкассах Новости Черкасс
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