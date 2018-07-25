На спутнике Юпитера может существовать жизнь – новое исследование
Спутник Юпитера Европа (или Юпитер 2) ученые считают одним из самых перспективных объектов, где могут быть живые организмы. Правда, его орбита проходит через радиационный пояс огромной планеты, получая в миллионы раз больше излучения, чем мы на Земле.
Об этом пишет Naked Science.
В таких условиях радиации не может существовать жизнь. Однако, жизнь может существовать под ледяной корой спутника.
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Оценка уровня радиации на Европе показывает, что приполярные области получают гораздо меньше излучения. Поэтому, если к спутнику отправится миссия для поиска жизни, есть большая вероятность, что там найдут живые элементы.
Уровень излучения в этих областях позволяет органике оставаться стабильной на глубине 10-20 см в низких широтах и до 1 см в средних и высоких.
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