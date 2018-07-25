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На спутнике Юпитера может существовать жизнь – новое исследование

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На спутнике Европа может существовать жизнь
На спутнике Европа может существовать жизнь / Фото из открытых источников

Спутник Юпитера Европа (или Юпитер 2) ученые считают одним из самых перспективных объектов, где могут быть живые организмы. Правда, его орбита проходит через радиационный пояс огромной планеты, получая в миллионы раз больше излучения, чем мы на Земле.

Об этом пишет Naked Science.

В таких условиях радиации не может существовать жизнь. Однако, жизнь может существовать под ледяной корой спутника.

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Оценка уровня радиации на Европе показывает, что приполярные области получают гораздо меньше излучения. Поэтому, если к спутнику отправится миссия для поиска жизни, есть большая вероятность, что там найдут живые элементы.

Уровень излучения в этих областях позволяет органике оставаться стабильной на глубине 10-20 см в низких широтах и ​​до 1 см в средних и высоких.

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Теги: Техно Юпитер Космос
Источник: 24 Канал
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