На спутнике Юпитера может существовать жизнь – новое исследование

Спутник Юпитера Европа (или Юпитер 2) ученые считают одним из самых перспективных объектов, где могут быть живые организмы. Правда, его орбита проходит через радиационный пояс огромной планеты, получая в миллионы раз больше излучения, чем мы на Земле.

Об этом пишет Naked Science.

В таких условиях радиации не может существовать жизнь. Однако, жизнь может существовать под ледяной корой спутника.

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Оценка уровня радиации на Европе показывает, что приполярные области получают гораздо меньше излучения. Поэтому, если к спутнику отправится миссия для поиска жизни, есть большая вероятность, что там найдут живые элементы.

Уровень излучения в этих областях позволяет органике оставаться стабильной на глубине 10-20 см в низких широтах и ​​до 1 см в средних и высоких.

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