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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      "На стадионе": почему Зеленский решил провести дебаты с Порошенко именно на НСК "Олимпийский"

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      Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко на "Олимпийском"
      Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко на "Олимпийском" / 24 канал

      Команда Владимира Зеленского начала готовиться к дебатам после того, как эту тему начали активно поднимать представители штаба Петра Порошенко. Относительно места проведения, то они четко понимали, что это должна быть не студия.

      Как рассказал сценарист фильмов и сериалов студии "Квартал 95" Юрий Костюк, их оппоненты активно поднимали тему дебатов: "Мы хотим дебаты", а Ирина Геращенко хотела внести закон, чтобы сделать их обязательными, они понимали, что команда Порошенко будет ездить на этой теме, поэтому сразу начали готовиться к дебатам, передает "Украинская правда".

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      Но Владимир Зеленский говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. В конце марта "Квартал" поехал по Украине с концертами. И помню, был концерт на "Днепр-Арене", мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: "Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе,
      – убеждает он.

      По его словам, идея пригласить своего оппонента на НСК "Олимпийский" возникла у Владимира Зеленского еще перед первым туром выборов.

      "Решение записать видеоприглашение на "Олимпийском" рождалось в нашем штабе, в обед придумали – уже утром записали", – говорит Костюк.

      Относительно того, ожидали ли у Зеленского, что Порошенко согласится на их условия и примет вызов по дебатам на "Олимпийском", он отметил, на 90% думали, что откажется.

      "Во время подготовки к дебатам ни психолога, ни учителя у Владимира Зеленского не было. Украинский язык Владимир начал изучать, кажется, года два назад. Когда же началась активная фаза кампании, он занимался с учителем. На самом деле помогало окружение – мы пытались говорить с ним как можно больше на украинском языке", – добавил он.

      Костюк утверждает, что к дебатам Зеленский готовился исключительно со своим штабом.

      Можно сказать, что он готовился к ним на протяжении всей кампании, здесь почти ежедневно происходили экспертные совещания по всем возможным вопросам. И так или иначе это тоже прокачка. Перед самими дебатами Владимир должен был просто сесть, самостоятельно систематизировать информацию и, собственно, готовиться к вопросам оппонента,
      – подчеркнул сценарист "Квартала 95".

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      По заряженности Зеленского на дебатах, то его, говорит Костюк, никто отдельно не настраивал.

      "Такой истории, как показывают в кино про бокс, когда есть тренер, который настраивает: "ты должен порвать" – такого не было. На самом деле, если бы так все происходило, это могло бы помешать", – добавил Костюк.

      Как прошли дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"?Дебаты начались на стадионе 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк (штаб Зеленского) и Андрей Куликов (штаб Порошенко). На стадионе установили две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.

      Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев. Порошенко со своей стороны подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России0агрессору. Поэтому для государства существуют большие риски.

      Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну должны заплатить избирательные фонды кандидатов в президенты. Присутствовали на стадионе 22 тысячи зрителей и 10 тысяч правоохранителей, следивших за порядком.

      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" за 7 минут: смотрите видео

       

       

      дебаты порошенко и зеленского на "олимпийском": материалы 24 канала
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Дебаты Зеленского и Порошенко Порошенко и Зеленский
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