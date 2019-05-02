"На стадионе": почему Зеленский решил провести дебаты с Порошенко именно на НСК "Олимпийский"

Команда Владимира Зеленского начала готовиться к дебатам после того, как эту тему начали активно поднимать представители штаба Петра Порошенко. Относительно места проведения, то они четко понимали, что это должна быть не студия.

Как рассказал сценарист фильмов и сериалов студии "Квартал 95" Юрий Костюк, их оппоненты активно поднимали тему дебатов: "Мы хотим дебаты", а Ирина Геращенко хотела внести закон, чтобы сделать их обязательными, они понимали, что команда Порошенко будет ездить на этой теме, поэтому сразу начали готовиться к дебатам, передает "Украинская правда".

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Но Владимир Зеленский говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. В конце марта "Квартал" поехал по Украине с концертами. И помню, был концерт на "Днепр-Арене", мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: "Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе,

– убеждает он.

По его словам, идея пригласить своего оппонента на НСК "Олимпийский" возникла у Владимира Зеленского еще перед первым туром выборов.

"Решение записать видеоприглашение на "Олимпийском" рождалось в нашем штабе, в обед придумали – уже утром записали", – говорит Костюк.

Относительно того, ожидали ли у Зеленского, что Порошенко согласится на их условия и примет вызов по дебатам на "Олимпийском", он отметил, на 90% думали, что откажется.

"Во время подготовки к дебатам ни психолога, ни учителя у Владимира Зеленского не было. Украинский язык Владимир начал изучать, кажется, года два назад. Когда же началась активная фаза кампании, он занимался с учителем. На самом деле помогало окружение – мы пытались говорить с ним как можно больше на украинском языке", – добавил он.

Костюк утверждает, что к дебатам Зеленский готовился исключительно со своим штабом.

Можно сказать, что он готовился к ним на протяжении всей кампании, здесь почти ежедневно происходили экспертные совещания по всем возможным вопросам. И так или иначе это тоже прокачка. Перед самими дебатами Владимир должен был просто сесть, самостоятельно систематизировать информацию и, собственно, готовиться к вопросам оппонента,

– подчеркнул сценарист "Квартала 95".

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По заряженности Зеленского на дебатах, то его, говорит Костюк, никто отдельно не настраивал.

"Такой истории, как показывают в кино про бокс, когда есть тренер, который настраивает: "ты должен порвать" – такого не было. На самом деле, если бы так все происходило, это могло бы помешать", – добавил Костюк.

Как прошли дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"?Дебаты начались на стадионе 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк (штаб Зеленского) и Андрей Куликов (штаб Порошенко). На стадионе установили две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.



Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев. Порошенко со своей стороны подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России0агрессору. Поэтому для государства существуют большие риски.



Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну должны заплатить избирательные фонды кандидатов в президенты. Присутствовали на стадионе 22 тысячи зрителей и 10 тысяч правоохранителей, следивших за порядком.

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" за 7 минут: смотрите видео