На станции метро в Киеве умер ребенок: подробности трагедии

В киевском метро умерла 9-летняя девочка. Медики в течение 40 минут боролись за ее жизнь прямо на станции "Дворец спорта".

Об этом сообщили в Telegram-канале Kyiv INFO.

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По словам очевидцев, ребенку 40 минут оказывали помощь на станции метро "Дворец спорта". Однако попытки медиков вернуть девочку к жизни провалились.

Девочка страдала тяжелой формой ДЦП.



Ребенок умер на станции метро в Киеве

Свидетели, которые находились на перроне станции в момент трагедии, рассказали "Информатору", что ребенка везли в коляске ее бабушка и папа. В какой-то момент женщина громко закричала и вытащила девочку из коляски. Выяснилось, что она не дышит.



Медики 40 минут пытались реанимировать ребенка

На помощь сбежались люди, которые начали оказывать ребенку первую медицинскую помощь. За 15 минут на станцию метро прибыли медики, которые 40 минут пытались вернуть девочку к жизни, однако все попытки оказались тщетными.



На станции метро "Дворец спорта" умер ребенок

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