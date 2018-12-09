22:03
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      На станции метро в Киеве умер ребенок: подробности трагедии

      307 Читати новину українською
      На станции метро "Дворец спорта" в Киеве умер ребенок
      На станции метро "Дворец спорта" в Киеве умер ребенок / фото из открытых источников

      В киевском метро умерла 9-летняя девочка. Медики в течение 40 минут боролись за ее жизнь прямо на станции "Дворец спорта".

      Об этом сообщили в Telegram-канале Kyiv INFO.

      Читайте также: В оккупированном Крыму произошло жуткое ДТП: четверо погибших

      По словам очевидцев, ребенку 40 минут оказывали помощь на станции метро "Дворец спорта". Однако попытки медиков вернуть девочку к жизни провалились.

      Девочка страдала тяжелой формой ДЦП.

      метро дитина померла Київ палац спорту
      Ребенок умер на станции метро в Киеве

      Свидетели, которые находились на перроне станции в момент трагедии, рассказали "Информатору", что ребенка везли в коляске ее бабушка и папа. В какой-то момент женщина громко закричала и вытащила девочку из коляски. Выяснилось, что она не дышит.

      метро дитина померла Київ палац спорту
      Медики 40 минут пытались реанимировать ребенка

      На помощь сбежались люди, которые начали оказывать ребенку первую медицинскую помощь. За 15 минут на станцию метро прибыли медики, которые 40 минут пытались вернуть девочку к жизни, однако все попытки оказались тщетными.

      дитина метро померла Київ палац спорту
      На станции метро "Дворец спорта" умер ребенок

      Смотрите видео: в киевском метро умер ребенок (18+)

       

      Теги: Новости Киева метро Дети и несовершеннолетние Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 49
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      сегодня , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 590
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сегодня , 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      280
      Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      331
      Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео
      сегодня , 19:30 Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео
      638
      "Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
       2 февраля 2015 , 22:09
      Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
       20 июня 2017 , 19:01
      Показательная акция в Киеве: для чего бизнесмены и чиновники сажали каштаны
       16 апреля 2016 , 19:50
      В Киеве открыли центр юридической помощи участникам АТО
       26 марта 2017 , 17:03
      Киевсовет поддержал инициативу Кличко обустроить паркоместа для 125 тысяч автомобилистов
       27 сентября , 18:35
      Тепловики должны устранять повреждения сетей в течение суток, – Кличко
       21 ноября , 17:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук